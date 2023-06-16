НАТО анонсировал новый шаг к сближению с Украиной

Первое заседание совета НАТО — Украина, где Киев будет обсуждать вопросы безопасности со странами альянса на равноправной основе, планируется провести в июле, заявил генсек организации Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг (Фото: Павел Багмут / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Североатлантический альянс работает над созданием нового совета НАТО — Украина, где последняя будет консультироваться и обсуждать проблемы безопасности со странами — членами блока на равноправной основе, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Наша цель — провести первое заседание нового совета [во время июльского саммита НАТО] в Вильнюсе с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — сказал он.

Заявление Столтенберга прозвучало на пресс-конференции по итогам двухдневных консультаций стран-членов на уровне министров обороны в преддверии саммита лидеров НАТО. Он намечен на 11–12 июля в столице Литвы. Во встрече примет участие Владимир Зеленский.

Украина подала заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. Союзники по альянсу (для приема новых членов нужно единогласное решение) разошлись во мнениях о перспективах и сроках присоединения республики. Власти Германии и США выражали мнение, что сейчас для этого неподходящее время. Факт, что в НАТО нет единодушия по поводу вступления Украины, в июне подтвердил заместитель генсека Мирча Джоанэ.

Киев ждет от июльского саммита НАТО чего-то большего, чем заявление об «открытых дверях», говорил Зеленский. Столтенберг после этого пообещал Киеву четкий сигнал, что блок когда-нибудь примет Украину в организацию. В то же время он исключил приглашение в альянс на предстоящем саммите в Вильнюсе.

Против вступления Украины в НАТО выступает Россия. Президент Владимир Путин, который счел присоединение Киева к альянсу «предрешенным», назвал это одной из причин начала военной операции. Участие в блоке привело бы к риску внезапного удара по России, считает российский лидер.