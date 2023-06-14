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Столтенберг пообещал четкий сигнал Украине от НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: НАТО даст Украине четкий сигнал о ее будущем в альянсе
НАТО продемонстрирует на саммите в Вильнюсе в середине июля, что видит Украину членом альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. НАТО также обсуждает многолетнюю помощь Киеву, необходимую для долгосрочной безопасности страны
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

На ближайшем саммите НАТО подаст четкий сигнал, что в будущем видит Украину частью альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция с пресс-конференции доступна на YouTube организации.

«На встрече в Вильнюсе мы пошлем четкий сигнал о нашей поддержке и солидарности с Украиной и ясно дадим понять, что будущее Украины — в НАТО», — сказал Столтенберг. Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11–12 июля.

О необходимости получить «четкий сигнал» от НАТО говорил ранее президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в Киеве понимают, что страна не может стать членом альянса, пока боевые действия продолжаются, но уже сейчас ожидают от альянса «четкий сигнал», что ее примут в оборонный союз, говорил Зеленский в начале мая.

Столтенберг также сообщил, что 16 июня в Брюсселе пройдет встреча министров обороны НАТО, которая начнется с заседаний контактной группы по поставкам оружия Украине и заседания комиссии НАТО — Украина. На этих встречах, по его словам, будет обсуждаться пакет военной помощи Украине, рассчитанный на много лет, — он нужен, чтобы страна смогла себя защищать в долгосрочной перспективе, перейти с советских стандартов обороны на стандарты НАТО и реформировать свою оборонную промышленность. Также на встречу пригласят представителей военной промышленности стран НАТО для обсуждения расширения военного производства.

Также контактная группа по Украине под руководством США обсудит в Брюсселе подготовку украинских пилотов для истребителей F-16, которая, как пояснил генсек НАТО, может начаться уже летом. Столтенберг также добавил, что подготовка украинских пилотов «может стать первым шагом, который подготовит поставки самолетов». «Никаких решений на этот счет пока нет», — пояснил генсек альянса.

Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в конституции страны. Россия называла нерасширение НАТО одним из ключевых требований с точки зрения национальной безопасности, в том числе на переговорах с США о гарантиях безопасности в декабре 2021 года.

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То же требование — о внеблоковом и безъядерном статусе Украины — звучало от Москвы и на мирных переговорах в Стамбуле после начала спецоперации. Киев изначально согласился на данное условие в обмен на предоставление ему другими странами гарантий безопасности, однако после событий в Буче переговоры между Украиной и Россией прекратились.

Заявку Украины на членство в НАТО, которую Киев подал после референдумов о присоединении к России четырех новых регионов, к настоящему моменту поддержали 20 стран — членов альянса (всего в НАТО входит 31 страна), говорил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква 10 июня. В тот же день заместитель украинского министра обороны Владимир Гаврилов допустил, что на Вильнюсском саммите НАТО будет составлен алгоритм присоединения Украины к альянсу.

Столтенберг пообещал четкий сигнал Украине от НАТО
Столтенберг пообещал четкий сигнал Украине от НАТО

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Украина НАТО Йенс Столтенберг
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