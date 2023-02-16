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FT сообщила о пустых оружейных складах в Европе из-за поставок Украине

FT: поставки оружия Украине истощили запасы стран-участниц НАТО, склады пустуют
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Из-за продолжающихся поставок вооружения на Украину запасы европейских стран истощились, производство не справляется с растущим спросом, пишет Financial Times. Собеседники издания указывают, что решить проблему может только заключение долгосрочных контрактов на производство вооружения и боеприпасов с гарантиями от властей.

FT обращает внимание на то, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, обычно осторожный в формулировках, признал наличие проблем в оборонном секторе. 14 февраля Стлтенберг заявил, что страны альянса участвуют в «гонке логистики».» Основные мощности, такие как боеприпасы, должны достичь Украины, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя», — заявил Столтенберг и отметил, что поставки должны быть немедленными.

ВСУ на Украине выпускают ежедневно 5-6 тыс. боеприпасов — количество, которая небольшая европейская страна производит за год в мирное время, отмечала Financial Times. Европейские производители столкнулись с проблемами удовлетворения возросшего спроса и необходимости срочно расширять заводы. «Но во многих [европейских] столицах генералы информируют министров обороны о том, что у них почти ничего не осталось. Склады пусты. Дания передала Украине все свои гаубицы Caesar до единой. Эстония поставила столько 155-мм артиллерийских орудий, что их у нее не осталось», — пишет издание.

Материал дополняется.

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