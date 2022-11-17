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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал об истощении запасов вооружений в США для поставок на Украину

CNN: у США истощились запасы вооружений для поставок Украине
США близки к исчерпанию возможностей по поставке на Украину некоторых видов вооружений, в том числе снарядов для 155-мм артсистем. Промышленность не успевает восполнять арсеналы
155-мм гаубица M777
155-мм гаубица M777 (Фото: Sgt. Eliezer Melendez / Keystone Press Agency / Global Look Press )

США столкнулись с дефицитом некоторых вооружений и боеприпасов, о поставках которых просит Киев, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В первую очередь речь идет об истощившихся запасах 155-мм артиллерийских боеприпасов и переносных зенитных комплексов Stinger. Другие собеседники издания называли в числе видов вооружений, истощение запасов которых вызывает озабоченность, противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты класса «земля-земля» GMLRS и переносные противотанковые комплексы Javelin. 

США поставляют Украине излишки вооружений — то, что не зарезервировано американской армией на случай непредвиденных обстоятельств, пояснил один из чиновников. Каждая поставка оценивается с точки зрения ее влияния на стратегические резервы США и тратить свой собственный «неприкосновенный запас» Пентагон не намерен, пишет CNN. Нарастить производство вооружения для удовлетворения потребностей Украины пока тоже не получается, как и закрыть спрос с помощью европейских союзников.

Как отмечает телеканал, в сентябре Пентагон сообщал, что направил на Украину более 806 тыс. боеприпасов калибра 155 мм. Снаряды калибра 155 мм используются американскими гаубицами М777, которые США также поставляют на Украину. 

Вместе с тем официальные представители Пентагона публично заявляют, что поставки оружия и боеприпасов на Украину будут продолжены. Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил CNN, что США будут продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», добавив при этом, что поставки оружия Украине не снизили боеготовность самих США.

«Министерство обороны при изъятии оборудования из запасов США учитывает его влияние на нашу собственную боеготовность. Мы смогли передать оборудование из запасов США, не снижая нашей собственной военной готовности, и продолжаем работать с промышленностью, чтобы пополнить наши запасы и восполнить истощенные запасы союзников и партнеров», — сказал он.

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The Wall Street Journal со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщала, что Южная Корея продаст США 100 тыс. артиллерийских снарядов, которые Вашингтон направит на Украину. Этих боеприпасов должно хватить для «ведения интенсивных боевых действий в течение нескольких недель», уточнил собеседник издания в Пентагоне.

Россия неоднократно подчеркивала, что поставками вооружений Запад только способствует затягиванию конфликта.

Теги
Украина Вооруженные силы Украины США Пентагон поставки вооружений
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