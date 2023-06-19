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Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока есть возможность

Спикер Госдумы Володин: уехавшим россиянам стоит вернуться, пока есть возможность
Володин счел, что уехавшие россияне скоро столкнутся с проблемами из-за властей Запада и не смогут вернуться назад. Сам он прежде называл эмигрантов предателями и предлагал лишать гражданства уехавших критиков российской власти
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Покинувшим Россию стоит задуматься вернуться обратно из-за «истерии, которая нагнетается в Западной Европе», поскольку такой возможности может скоро не быть, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он сослался на слова чешского президента Петра Павла и заявил, что тот «предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря», «по образцу США, где 80 лет назад за колючую проволоку помещали всех без исключения японцев».

Павел не предлагал направить россиян в концлагеря. В интервью тот призвал к «более пристальному вниманию спецслужб» в отношении прибывших из России. «Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну. Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны», — сказал политик.

В его офисе затем отметили, что тот не предлагал «интернирование или какое-либо преследование», а американский опыт был упомянут «в контексте того, что ограничительные меры в отношении граждан вражеских стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестким образом». Павел также подчеркивал, что привел действия США в качестве контекста: «Я никоим образом не хотел предполагать, что меры, принятые против японцев в США, были чем-то, с чем я был бы согласен».

В период Второй мировой войны правительство США интернировало в «военные центры перемещения» не менее 125 тыс. лиц японского происхождения с территорий у Тихого океана во внутренние штаты. Это последовало за нападением Японии на Перл-Харбор и опасениями, что часть американского населения поддержит армию Японии в случае ее высадки на западном побережье. Часть узников погибли во время заключения от антисанитарии и других причин. Лагеря закрыли в 1945 году.

Впоследствии интернирование японцев было официально признано ошибочным, с 1948 года оставшимся в живых узникам тех лагерей выплачивали компенсации, а в 1980-х власти США принесли им извинения.

Володин ранее назвал уехавших россиян предателями и заявил, что те пожалеют о своем решении. Спикер Госдумы призывал лишать гражданства за критику действий Москвы на Украине и конфисковать имущество тех, кто из-за границы продолжает «публично лить грязь».

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Президент Владимир Путин не увидел ничего плохого в отъезде россиян, предположив, что они станут «элементом дополнительной связи» с другими странами. Кремль призывал бороться за уехавших россиян, напоминая, что все они граждане России, которые могли выехать по разным причинам. С предложением не делать «оппонентов государства» из покинувших страну выступал и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Вячеслав Володин Госдума уехавшие россияне эмиграция Петр Павел Чехия
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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