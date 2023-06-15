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Орешкин заявил о возвращении половины уехавших россиян

Помощник президента Орешкин: примерно половина уехавших россиян вернулись
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Россию вернулись примерно половина россиян, которые уехали из страны после объявления частичной мобилизации. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин на ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

«Почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись. Важен широкий оптимизм населения. Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно», — сказал Орешкин.

В 2022 году прошло две волны отъезда россиян за рубеж — после начала военной операции на Украине и объявления частичной мобилизации. Точных данных о масштабах миграции нет. Научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов в разговоре с РБК предположил, что с 24 февраля прошлого года уехали 500–700 тыс. человек.

Из данных Росстата на 5 сентября (до объявления мобилизации) следовало, что из России с начала года выехали 419 тыс. человек. Миграционный отток составил 96 тыс. В ФСБ сообщали, что с июля по сентябрь число выездов россиян за рубеж составило 9,7 млн. Количество выездов в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет.

Теги
Максим Орешкин частичная мобилизация
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