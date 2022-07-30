Володин обвинил в предательстве покинувших страну из-за спецоперации

Граждане России, которые уехали из страны после начала специальной военной операции, являются предателями. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на форуме «Территория смыслов».

«Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать — он предатель», — заявил Володин.

Володин напомнил, что «100% политических фракций в Госдуме» поддержали признание независимости ЛНР и ДНР.

В начале мая ФСБ раскрыла данные по количеству выездов российских граждан в зарубежные страны за первый квартал 2022 года. По данным спецслужбы, в январе—марте 2022 года за границу выехали 3,88 млн граждан России — на 36% меньше, чем в последнем квартале 2021 года, однако на 46% больше, чем в январе—марте прошлого года.

28% таких выездов (1,09 млн) пришлось на государства, признанные российскими властями недружественными: больше всего — на Украину (328 тыс.), Финляндию (157 тыс.), Эстонию (125 тыс.) и Германию (61 тыс.).

С конца февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, отъезд россиян за рубеж, предположительно, усилился, хотя официальных данных, которые описали бы этот тренд, пока не выходило. РАЭК оценивала, что в феврале—марте страну покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов.