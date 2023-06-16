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Путин назвал пользу от уехавших из страны россиян

Владимир Путин — об уехавших россиянах: «Я не вижу здесь ничего плохого»
По словам президента, отъезд граждан в Армению, Азербайджан, Казахстан и другие страны «будет элементом дополнительной связи» России с этими государствами. Путин уверен, что в отъезде россиян нет ничего плохого
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В отъезде россиян из страны нет ничего плохого, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФа.

«Знаете, я не вижу здесь ничего плохого. <...> Я уверен, что этот процесс скорее позитивный, чем негативный. Потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты», — сказал Путин. В числе таких стран он назвал ОАЭ, Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан.

«Пусть люди поживут там, где они считают нужным, поработают. Но одно дело — жить в Москве, в одном из лучших городов мира со всей его инфраструктурой, со всеми социальными благами и возможностями, а другое дело — жить в каком-то другом городе. Одно дело — жить в среде своего родного языка и культуры, а другое дело — в отрыве от них. Одно дело — жить среди друзей, привычного круга связей, среди родственников и просто знакомых, которых время от времени хочется видеть, а другое дело — в отрыве от них», — отметил глава государства.

По «скромным подсчетам» властей, половина уехавших уже вернулись в Россию, и этот процесс продолжается, добавил он.

В 2022 году российские граждане выехали за рубеж в две волны: после начала военной операции на Украине в феврале и после объявления частичной мобилизации в сентябре. По данным ФСБ, число выездов россиян с июля по сентябрь в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего за эти месяцы количество выездов за рубеж составило 9,7 млн — почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом (тогда число выездов составило 5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре 2021 года.


По подсчетам Росстата, с января по сентябрь 2022 года из России выехали 419 тыс. человек (по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года). Больше всего людей за этот период выехали на Украину (79,6 тыс.), в Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Киргизию (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.).

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15 июня министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФе заявил, что в России выросла доля оптимистов, потому что пессимисты уехали. Задачей властей на следующий год он назвал вернуть в Россию как можно больше пессимистов.

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