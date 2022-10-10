Володин назвал предательством отъезд россиян из страны

Володин: уехавшие из страны россияне пожалеют об этом решении, но будет поздно

Он напомнил уехавшим об оставшихся в России родителях и предупредил, что в будущем многие пожалеют об отъезде, «но будет поздно». Жители новых присоединенных к стране территорий «не предадут» и будут с Россией, уверен Володин

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Россияне, уезжающие в Казахстан, Грузию, Монголию и в другие страны, оставляют на родине и родных, и близких, «их поступок — предательство по отношению к стране», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращении в Россию обязательно придет, но будет поздно», — написал он в телеграм-канале.

Володин призвал говорить не о тех, кто уехал, а о жителях присоединенных к России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. «Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией», — уверен председатель Госдумы.

Массовый отъезд россиян в близлежащие страны связан с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией. В МВД Казахстана сообщили, что с этой даты и до 4 октября в республику въехали более 200 тыс. российских граждан (выехали — 147 тыс.). В Грузию с 17 по 26 сентября въехали около 78 тыс. россиян (для сравнения: за весь июнь их число составило 90 тыс.). Люди едут в Финляндию, Монголию, Киргизию и другие страны.

Forbes 4 октября писал, что после 21 сентября страну покинули 700 тыс. россиян. В Кремле сообщение издания назвали уткой, но официальных данных по числу уехавших не привели.

В июле Володин назвал предателями тех, кто покинул Россию после начала конфликта на Украине. Предательством он считает и критику российской спецоперации.