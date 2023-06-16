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В офисе президента Чехии объяснили слова о «слежке» за россиянами в ЕС

Пресс-секретарь главы Чехии заявила, что он не предлагал интернировать россиян за рубежом
Президент Чехии, говоря о необходимости «пристально следить» за россиянами, не предлагал интернирование или преследование. По словам пресс-секретарь Павла, внимание уделять нужно только тем, «кто составляет факторы риска»
Фото: Michal Kamaryt / CTK / ZUMA Press / ТАСС
Фото: Michal Kamaryt / CTK / ZUMA Press / ТАСС

Президент Чехии Перт Павел, говоря накануне о необходимости «пристально следить» за россиянами за рубежом, не имел в виду, что это нужно делать прямо сейчас и не предлагал «интернирование или какое-либо преследование». Об этом заявила его пресс-секретарь Маркета Ржехакова в письменном комментарии «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом в России), которому Павел давал интервью.

По ее словам, чешский президент упомянул о наблюдении за японскими гражданами в США во время Второй мировой войны «в контексте того, что ограничительные меры в отношении граждан вражеских стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестким образом».

Ржехакова также, как и Павел, считает, что президент России Владимир Путин и военная операция на Украина пользуются поддержкой россиян.

«Учитывая эти обстоятельства, было бы полным провалом наших собственных служб безопасности и угрозой безопасности наших собственных граждан, если бы эти службы не уделяли повышенного внимания русской общине, проживающей в нашей стране», — заявила она, добавив, что это относится не к каждому человеку, а к «тем, кто составляет факторы риска».

Речь идет об интервью, которое Павел дал 15 июня. В нем он призвал принять меры для наблюдения за уехавшими из России россиянами, несогласными с политикой Москвы. Павел пояснил, что имеет в виду «пристальное внимание спецслужб».

«Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну. Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны», — объяснил он свою позицию.

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В годы Второй мировой войны американское правительство интернировало в «военные центры перемещения» не менее 125 тыс. лиц японского происхождения с территорий у Тихого океана во внутренние штаты. Это последовало за нападением Японии на Перл-Харбор и на фоне опасений, что часть населения США поддержит японскую армию в случае ее высадки на западном побережье. Часть узников умерли во время заключения от плохой санитарии и других причин. Лагеря закрыли в 1945 году.

Впоследствии интернирование японцев было официально признано ошибочным, с 1948 года оставшимся в живых узникам тех лагерей выплачивали компенсации, а в 1980-х им принесли извинения.

Некоторые российские политики также призывали к мерам против уехавших россиян, несогласных с правительством. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев называл их отъезд предательством, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал конфисковать имущество у тех «негодяев», кто продолжает «публично лить грязь на Россию» за границей.

Кремль напоминал, что уехавшие остаются гражданами России и за них следует бороться. Глава Минфина Антон Силуанов на ПМЭФе говорил, что в России выросла доля оптимистов, потому что пессимисты уехали. Задачей властей на следующий год он назвал вернуть в Россию как можно больше пессимистов. Президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФе заявил, что не видит ничего плохого в том, что часть россиян уехали из страны. «Я уверен, что этот процесс скорее позитивный, чем негативный. Потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты», — сказал он, приведя в пример ОАЭ, Армению, Азербайджан, Казахсан и Узбекистан.

После начала военной операции на Украине и объявленной в сентябре частичной мобилизации отток граждан из России увеличился. Из данных ФСБ, опубликованных в ноябре, следует, что число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет. Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн.

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Петр Павел президент Чехии уехавшие россияне слежка
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