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Президент Чехии Петр Павел объяснил предложение о слежке за россиянами

Президент Чехии Петр Павел объяснил слова о слежке за россиянами за рубежом
Петер Павел
Петер Павел (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Сравнение россиян с японцами в США, которых во время Второй мировой войны переселяли в другие штаты, а иногда — в концлагеря, было лишь контекстом, а не мерой, которую следует ввести в отношении граждан России в связи с конфликтом на Украине, объяснил свои слова в предыдущем интервью президент Чехии Петр Павел в эфире CNN Prima News.

15 июня Павел предложил ввести более строгие меры безопасности в отношении уехавших на Запад россиян, несогласных с политикой Москвы, а именно — обратить на них «пристальное внимание спецслужб». Он отметил, что уехавшие россияне остаются «гражданами нации, ведущей агрессивную войну», и сравнил их с японцами, которые проживали в США и находились там под строгим режимом наблюдения после нападения Японии на Перл-Харбор.

В годы Второй мировой войны американское правительство интернировало в «военные центры перемещения» не менее 125 тыс. лиц японского происхождения с территорий у Тихого океана во внутренние штаты. Часть узников умерли во время заключения от плохой санитарии и других причин. Лагеря закрыли в 1945 году.

Впоследствии интернирование японцев было официально признано ошибочным, с 1948 года оставшимся в живых узникам тех лагерей выплачивали компенсации, а в 1980-х им принесли извинения.

Чешский лидер, комментируя свое заявление, ответил, что его слова не звучали как одобрение или предложение идти тем же путем.

«Это было сделано только в историческом контексте, что ограничительные меры в отношении граждан страны, которая ведет войну, уже принимались в прошлом, и я никоим образом не хотел предполагать, что меры, принятые против японцев в США, были чем-то, с чем я был бы согласен», — сказал Павел.

Он также объяснил, что под слежкой спецслужб за россиянами, живущими за рубежом, не имел в виду слежку за каждый гражданином России. «Это означает всесторонний мониторинг того, что происходит в этом сообществе, и реагирование на поведенческие факторы риска, потому что это мера, которая направлена на мониторинг безопасности наших граждан», — уточнил президент Чехии.

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В 2022 году российские граждане выезжали за рубеж в две волны: после начала военной операции на Украине в феврале и после объявления частичной мобилизации в сентябре. По данным ФСБ, число выездов россиян с июля по сентябрь в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет. Всего за эти месяцы количество выездов за рубеж составило 9,7 млн.

Теги
Чехия Петр Павел Япония слежка уехавшие россияне
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