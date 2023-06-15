Президент Чехии призвал к изучению опыта концлагерей в вопросе россиян

Петр Павел назвал «ценой войны» пристальное наблюдение спецслужб за гражданами России, которые уехали на Запад из-за несогласия с политикой страны. Он в качестве примера привел интернирование в США японцев в концлагеря

Петр Павел (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В условиях продолжающихся полномасштабных боев России и Украины, следует ввести более строгие меры безопасности в отношении уехавших на Запад россиян, несогласных с политикой Москвы. Об этом заявил чешский президент Петр Павел в интервью «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом).

«Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну. Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена когда началась Вторая мировая война: тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны», — сказал политик.

Журналист попросил президента прояснить слова, о каком «режиме наблюдения» идет речь. Тот ответил, что имеет в виду «пристальное внимание спецслужб».

В годы Второй Мировой войны американское правительство интернировало в «военные центры перемещения» не менее 125 тыс. лиц японского происхождения, среди которых были десятки тысяч граждан США. Это последовало за нападением Японии на Перл-Харбор и опасениями, что часть населения США поддержит японскую армию в случае ее высадки на западном побережье. Часть узников умерли во время заключения от плохой санитарии и других причин. Впоследствии интернирование японцев было официально признано ошибочным, с 1948 года оставшимся в живых узникам тех лагерей выплачивали компенсации, а в 1980-х им принесли извинения.

Президент Чехии также не согласился с позицией, согласно которой конфликт следует воспринимать «только как «войну Путина», а не как «войну России». Он посчитал, что президент России пользуется поддержкой населения, некоторые россияне даже предлагают распространить боевые действия на иные государства.

«Я уверен, что не все россияне довольны потерями, снижением своего жизненного уровня, отсутствием ряда товаров, отсутствием возможности путешествовать, а также тем, что россиян теперь на несколько поколений будут считать варварами за то, что они сделали», — отметил при этом Павел.

Он считает, что полная изоляция России будет недальновидным решением.

После начала военной операции на Украине и объявленной в сентябре частичной мобилизации отток граждан из России увеличился. Из данных ФСБ, опубликованных в ноябре, следует, что число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет. Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн.

К мерам против уехавших россиян, несогласных с правительством, призывали и в Москве. «Это не просто аморальная вещь, это предательство», — настаивал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, а спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал конфисковать имущество у тех «негодяев», кто продолжает «публично лить грязь на Россию» за границей.

Кремль напоминал, что уехавшие остаются гражданами России и за них следует бороться.