Кремль призвал «бороться» за уехавших россиян

Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Каждый уехавший из России остается ее гражданином, и за них «нужно бороться». Об этом заявил изданию Life пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на инициативу о конфискации имущества у уехавших из страны россиян, дискредитирующих ВС России.

«Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал он.

С инициативой о конфискации имущества уехавших ранее выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал, что некоторые уехавшие россияне «публично льют грязь на Россию», считая себя безнаказанными из-за уверенности, что российские ведомства не смогут их достать. Эти граждане все еще владеют недвижимостью в России, которую сдают в аренду, или получают гонорары от россиян, продолжил спикер. Оскорбления в адрес российских военных и другие слова могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил, напомнил он, отметив, что конфискация покрыла бы «нанесенный ущерб».

Материал дополняется.