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Косачев призвал не делать из уехавших россиян оппонентов государства

Вице-спикер Совфеда Косачев: общество должно содействовать возвращению уехавших на родину

Не нужно делать «оппонентов государства» из уехавших из страны россиян, необходимо создать условия для их возвращения на родину. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает «РИА Новости».

«Я убежден в том, что стратегией общества российского должно быть содействие возвращению на родину тех, кто в какой-то момент дрогнул и родину покинул», — заявил Косачев.

Косачев также выступил против коллективных решений, которые повесили бы на уехавших «какие-то штампы».

После начала военной операции на Украине и объявленной в сентябре частичной мобилизации отток граждан из России увеличился. Из данных ФСБ, опубликованных в ноябре, следует, что число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет. Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой о конфискации имущества уехавших. За принятие строгих мер в отношении уехавших россиян также выступал и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать «врагами общества» и нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней».

Теги
уехавшие россияне Совфед Константин Косачев
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