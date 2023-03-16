Косачев призвал не делать из уехавших россиян оппонентов государства

Не нужно делать «оппонентов государства» из уехавших из страны россиян, необходимо создать условия для их возвращения на родину. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает «РИА Новости».

«Я убежден в том, что стратегией общества российского должно быть содействие возвращению на родину тех, кто в какой-то момент дрогнул и родину покинул», — заявил Косачев.

Косачев также выступил против коллективных решений, которые повесили бы на уехавших «какие-то штампы».

После начала военной операции на Украине и объявленной в сентябре частичной мобилизации отток граждан из России увеличился. Из данных ФСБ, опубликованных в ноябре, следует, что число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет. Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой о конфискации имущества уехавших. За принятие строгих мер в отношении уехавших россиян также выступал и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать «врагами общества» и нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней».