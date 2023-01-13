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Володин предложил ввести в УК конфискацию имущества за дискредитацию ВС

Володин предложил ввести в УК конфискацию имущества за экстремизм и дискредитацию ВС

Некоторые граждане России в последнее время считают возможным оскорблять страну, россиян, военнослужащих и «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», существующих инструментов реагирования на такие действия не хватает, заявил в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он считает, что переехавшие за границу «негодяи» продолжают «публично лить грязь на Россию», тогда как в стране у них осталась недвижимость, сдаваемая в аренду, а их гонорары состоят из средств российских граждан. По мнению спикера, в этом выражается их чувство безнаказанности, так как те уверены, что российские ведомства их не достанут.

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — написал Володин.

Материал дополняется.



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вячеслав Володин Госдума конфискация релокация
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