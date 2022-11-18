МАГАТЭ в резолюции призвало Россию вывести войска с Запорожской АЭС

МАГАТЭ не нашло признаков «грязной бомбы» на Украине и призвало Россию покинуть ЗАЭС

Совет управляющих агентства в резолюции призвал Россию «прекратить все действия» на украинских ядерных объектах и вывести военных и персонал с ЗАЭС. Российская сторона назвала документ непрофессиональным и содержащим ошибки

Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что после инспекции на ядерных предприятиях Украины не выявили следов изготовления там «грязной бомбы», об угрозе которого ранее заявляла российская сторона. Об этом говорится в резолюции совета управляющих агентства от 17 ноября, которая также призывает Россию вывести военных с Запорожской атомной электростанции и «немедленно прекратить все действия» на других ядерных объектах.

Совет управляющих МАГАТЭ заявил, что России следует «вывести свой военный и другой персонал» с ЗАЭС, чтобы украинская сторона смогла восстановить над ней контроль для обеспечения ее безопасной эксплуатации.

В документе выражается обеспокоенность из-за «давления на украинский обслуживающий персонал» ЗАЭС, а также «неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории».

Согласно документу, агентство не обнаружило признаков «незаявленной ядерной деятельности или материалов, направленных на разработку радиологических рассеивающих устройств» на Украине. Инспекторы организации ранее по приглашению украинских властей получили беспрепятственный доступ на три объекта: Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и производственное объединение «Днепровский машиностроительный завод». Еще в начале ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что признаков какой-либо незаявленной ядерной деятельности там нет.

В совет управляющих МАГАТЭ входят 35 стран. Как пишет Reuters, против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и Вьетнам. Бурунди и Ливия не участвовали в голосовании.

В постпредстве России при международных организациях в Вене назвали документ «непрофессионально составленным» и выходящим за рамки мандата МАГАТЭ и «содержащим фактологические ошибки».

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. В начале октября президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность России.

Внешнее электроснабжение ЗАЭС неоднократно отключалось из-за обстрелов, в которых Россия и Украина обвиняли друг друга. 1 ноября МАГАТЭ сообщило об отключении одного из энергоблоков от основного источника питания из-за взрыва мины. 3 ноября станция переходила на получение энергии от дизельных генераторов из-за повреждения высоковольтных линий. Затем Украина возобновила электроснабжение.



Гросси призывал создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить аварию из-за попадания снарядов. Российский МИД в конце октября говорил, что параметры такой зоны обсуждаются.

При этом 17 октября замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов говорил, что Россия поддерживает создание зоны безопасности вокруг станции, но ее демилитаризация полностью исключена. По мнению Воронцова, это «приведет к снижению степени защищенности [ЗАЭС] и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появления условий контрнаступления ВСУ» (российская сторона ранее не раз сообщала о попытках терактов на Запорожской АЭС, а Росэнергоатом обвинял Киев в создании угрозы на станции). Он заявил, что подразделения Росгвардии будут продолжать охранять станцию. В российском Минобороны ранее говорили, что военной техники на станции нет.