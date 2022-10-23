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Шойгу предупредил трех иностранных коллег о провокации с «грязной бомбой»

Шойгу сообщил главе Минобороны Британии о возможной провокации Украины с «грязной бомбой»
Бен Уоллес
Бен Уоллес (Фото: Heikki Saukkomaa / IMAGO / Global Look Press)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с министром обороны Британии Беном Уоллесом, сообщила пресс-служба российского ведомства. Это уже третьи за день переговоры Шойгу с иностранными коллегами.

В ходе беседы Шойгу довел до Уоллеса информацию о возможной провокации со стороны Украины с применением «грязной» бомбы, говорится в сообщении ведомства.

Ранее 23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Акаром Хулуси и главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню. В ходе бесед российский министр также говорил коллегам о «грязной бомбе».

Материал дополняется

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Сергей Шойгу Минобороны Бен Уоллес телефонные переговоры Военная операция на Украине грязная бомба
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