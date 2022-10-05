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Путин распорядился принять в федеральную собственность Запорожскую АЭС

Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность Запорожскую АЭС
Станция, ранее находившаяся в юрисдикции Украины, впредь будет работать под управлением профильных российских ведомств. Руководить ей будет бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко
Фото: Dmitro Smolenko / Keystone Press Agents / Global Look Press
Фото: Dmitro Smolenko / Keystone Press Agents / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенные на включенной в состав России территории Запорожской области. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительству Российской Федерации обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», — говорится в тексте указа.

Также Путин поручил кабинету министров создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС» и принять меры для обеспечения безопасности ее объектов. Существующее АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» (АО «ЭО ЗАЭС»), согласно указу президента, наделяется статусом российской эксплуатирующей организации в области использования ядерной энергии, которая «собственными силами или с привлечением других организаций осуществляет деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии» на ЗАЭС.

Оператор российских атомных станций, концерн «Энергоатом» сообщил, что ЭО ЗАЭС возглавит бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. В концерне отметили, что окажут поддержку работам по обеспечению безопасной эксплуатации станции и профессиональной деятельности персонала станции.

В указе президента также говорится, что лицензии и разрешения на работы, выданные как станции, так и ее работникам, продолжат действовать до 1 января 2028 года, за этот срок правительство страны должно выработать и утвердить порядок эксплуатации станции, использования средств обеспечения безопасности ядерных установок, а также порядок надзора за мерами безопасности и прочие необходимые условия.

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Указ вступает в силу с 5 октября, он был подписан Путиным в связи с образованием в России нового субъекта — Запорожской области.

Ранее российские власти заявляли, что ЗАЭС будет работать под руководством профильных ведомств России. По словам замглавы МИД России Сергея Вершинина, основной задачей для властей на сегодняшний день являются «ядерная безопасность» и «нормальное функционирование станции».

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

Южная и центральная части территории Запорожской области контролируются российской стороной с марта. В конце февраля Минобороны заявило о взятии под контроль города Энергодара, где и расположена ЗАЭС. После этого местные власти неоднократно сообщали об обстрелах станции с украинской стороны. Киев обвинял в обстрелах Россию.

С 23 по 27 сентября в Запорожской области, как и в ЛНР, ДНР и Херсонской области, прошел референдум о вхождении в состав России. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении регионов. 2 октября их, согласно процедуре, одобрил Конституционный суд. 3 и 4 октября договоры, а также федеральные конституционные законы о присоединении поддержали Государственная дума и Совет Федерации, 5 октября договоры с подписью президента опубликовал Кремль.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Запорожская АЭС Владимир Путин указ электростанция Запорожская область

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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