МАГАТЭ сообщило об отключении питания энергоблока ЗАЭС из-за взрыва мины

Взрыв мины привел к отключению одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от основного источника питания, передает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Взрыв произошел вчера вечером (30 октября. — РБК) за ограждением по периметру ЗАЭС, отключив внешнюю линию электропередач между распределительной станцией и главным электрическим трансформатором четвертого энергоблока», — говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что сейчас четвертый энергоблок получает электроэнергию от резервной линии, соединяющей АЭС с распределительным устройством близлежащей теплоэлектростанции.

30 октября Минобороны сообщило о трех обстрелах украинскими военными Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. «Всего было выпущено десять снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области», — уточнили в ведомстве, отметив, что подразделения ВСУ были «подавлены ответным огнем». В Минобороны подчеркнули, что радиационная обстановка на АЭС остается в норме.