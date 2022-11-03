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«Росэнергоатом» обвинил Киев в создании угрозы безопасности на ЗАЭС

Советник гендиректора «Росэнергоатома»: Киев обесточил две линии Запорожской АЭС
Украинский «Энергоатом» сообщил об обесточивании электростанции из-за повреждения линий электропередачи. В «Росэнергоатоме» утверждают, что Киев сам отключил линии, чтобы обвинить Россию в обстреле
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Украина создала серьезную угрозу ядерной безопасности, отключив линии электропередачи (ЛЭП) на Запорожской АЭС, заявил в эфире канала «Россия 24» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Они просто отключили две линии, которые запитывали реакторы. В результате этих действий реакторы теперь будем вынуждены расхолаживать, что называется на жилах, на дизель-установках. Теперь с подачей тепла в дома придется подождать», — заявил он.

2 ноября два реактора станции перевели из режима холодного останова в горячий для генерации тепла. «Это такое состояние блоков, когда они разогреты до определенного уровня, с другой стороны не выдают электрогенерации. Это работа блоков на тепло», — пояснял Карчаа.

Сегодня утром украинский «Энергоатом» сообщил, что накануне вечером станция пришла в режим полного обесточивания, так как две питавшие ЗАЭС высоковольтные линии были повреждены. Карчаа говорит, что Киев «просто отключил» линии, но «тут же заголосил» о том, что это произошло в результате удара российской артиллерии. «Ложь чистой воды», — подчеркнул он.

В «Энергоатоме» уточнили, что к утру 3 ноября схему питания собственных потребностей электростанцию оптимизировали, девять дизель-генераторов остались в работе, энергоблоки 5 и 6 переводят в холодное состояние.

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, «Укрэнерго» «дала команду на веерные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Кировоградской областях постукраинского пространства» и на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Страны G7 и ООН призывают Москву вернуть ЗАЭС под контроль Киева. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предлагает создать вокруг станции безопасную зону для предотвращения обстрелов — Москва и Киев обсуждают такую возможность с международным агентством.

Теги
Запорожская АЭС Запорожская область Украина
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