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МАГАТЭ заявило о переводе двух блоков ЗАЭС на «холодный останов»

МАГАТЭ: два блока ЗАЭС перевели на «холодный останов» после отключения электричества
В МАГАТЭ заявили об отключении станции от внешнего электроснабжения из-за повреждения линий электропередачи при обстреле. «Росэнергоатом» говорит, что Киев специально отключил линии, чтобы обвинить Москву в обстреле
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Два блока Запорожской АЭС переведены на «холодный останов» (то есть в режим охлаждения с прекращением генерации электроэнергии) после обстрела, сообщает гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Станция полностью отключилась от внешнего электроснабжения и получает энергию от дизельных генераторов, отметил Гросси. МАГАТЭ со ссылкой на украинский «Энергоатом» заявляет, что в таком режиме АЭС сможет работать около 15 дней.

По словам Гросси, первая из двух питавших АЭС высоковольтных линий отключилась примерно в 22:00, вторая — после полуночи. Сотрудники станции уведомили экспертов МАГАТЭ, что на обеих линиях замечены признаки физических повреждений. Сейчас их восстанавливают.

Глава МАГАТЭ вновь призвал создать вокруг объекта безопасную зону.

2 ноября два из шести энергоблоков перевели в режим «горячего останова» для генерации тепла. Сегодня утром украинский «Энергоатом» сообщил, что накануне вечером станция пришла в режим полного обесточивания из-за повреждения двух питавших ее высоковольтных линий. В компании добавили, что переводят энергоблоки 5 и 6 в холодное состояние.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карча заявил, что Украина «просто отключила» линии электропередачи, чтобы потом обвинить Россию в обстреле, но это «ложь чистой воды». «В результате этих действий реакторы теперь будем вынуждены расхолаживать, что называется, на жилах, на дизель-установках. Теперь с подачей тепла в дома придется подождать», — сказал он.

Как заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, Украина отключила ЗАЭС от своей энергосистемы, чтобы оставить неподконтрольный ей Энергодар без тепла.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Запорожская АЭС Запорожская область МАГАТЭ
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