Рябков сообщил об обсуждениях параметров защитной зоны вокруг ЗАЭС

Параметры защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции обсуждаются, Москва готова к их согласованию с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

«Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность. Защитная зона — это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения», — сказал Рябков, отметив, что процесс согласования этих параметров с МАГАТЭ «не просто возможен, а необходим».

Министр отметил, что Москва готова к такому согласованию, но счел преждевременным говорить о том, как оно будет оформлено, на каком уровне и кто его подпишет. «Я лично думаю, что нам важнее договориться по сути, а потом уже определяться по форме, чем мы сейчас и заняты», — добавил он.

С предложением создать на территории АЭС демилитаризованную зону выступил в августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Эту идею поддерживали и США. В российском МИДе предложения о создании демилитаризованной зоны назвали неприемлемыми. «Их реализация сделает станцию еще более уязвимой», — говорил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом».

Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС, на фоне чего туда приехали специалисты МАГАТЭ. Они обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

После присоединения Запорожской области к России АЭС приняли в федеральную собственность. 8 октября станцию полностью отключили от украинской энергосети из-за обстрелов.