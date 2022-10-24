Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Продажи ноутбуков Apple и Dell в России резко сократились с начала года Технологии и медиа, 02:29
Рябков сообщил об обсуждениях параметров защитной зоны вокруг ЗАЭС Политика, 01:20
КНДР открыла огонь из РСЗО в ответ на выстрелы со стороны Южной Кореи Политика, 01:08
Силуанов высказался против отмены МСФО в России Экономика, 00:46
Минобороны сообщило о подготовке Киевом «кровавой провокации» Политика, 00:33
«Скромный трудяга показал мировой класс». Звезды UFC — о победе Махачева Спорт, 00:30
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 00:23
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Макрон обвинил власти России в «манипуляции православием» Политика, 00:22
Тиньков рассказал о первой личной встрече с донором костного мозга Общество, 00:03
Антон Силуанов — РБК: «Принцип «не навреди» — самый правильный» Экономика, 00:01
Силуанов оценил влияние предельных цен на нефть на рубль Экономика, 00:01
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 23 окт, 23:44
Самый «эмоциональный» робот мира в Дубае. Видео Технологии и медиа, 23 окт, 23:40
Как по расчетам властей вырастут зарплата и пенсия. Инфографика Экономика, 23 окт, 23:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Рябков сообщил об обсуждениях параметров защитной зоны вокруг ЗАЭС

Параметры защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции обсуждаются, Москва готова к их согласованию с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

«Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность. Защитная зона — это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения», — сказал Рябков, отметив, что процесс согласования этих параметров с МАГАТЭ «не просто возможен, а необходим».

Министр отметил, что Москва готова к такому согласованию, но счел преждевременным говорить о том, как оно будет оформлено, на каком уровне и кто его подпишет. «Я лично думаю, что нам важнее договориться по сути, а потом уже определяться по форме, чем мы сейчас и заняты», — добавил он.

С предложением создать на территории АЭС демилитаризованную зону выступил в августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Эту идею поддерживали и США. В российском МИДе предложения о создании демилитаризованной зоны назвали неприемлемыми. «Их реализация сделает станцию еще более уязвимой», — говорил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом».

Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС, на фоне чего туда приехали специалисты МАГАТЭ. Они обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

Читайте на РБК Pro
Металлурги увеличивают продажи. Чего ждать от акций НЛМК и «Северстали» Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании Гиперактивность у ребенка: как отличить норму от СДВГ «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом

После присоединения Запорожской области к России АЭС приняли в федеральную собственность. 8 октября станцию полностью отключили от украинской энергосети из-за обстрелов.

Теги
Сергей Рябков Запорожская АЭС МАГАТЭ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Страны G7 осудили «неоднократные похищения» Россией руководства ЗАЭС
Политика
В Запорожье заявили о планах ВСУ захватить ЗАЭС до выборов в конгресс США
Политика
В Энергодаре сообщили о попытке ВСУ высадить десант для захвата ЗАЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter