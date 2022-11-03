Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, передает ТАСС.
«В условиях проведения специальной военной операции спецслужбами США и Англии осуществляется вербовка участников международных террористических организаций с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).
Власти Запорожской области заявили о предотвращении взрыва в ночь на 3 ноября. Целью атаки была тепломагистраль, взрыв должен был совершить один из сотрудников станции, рассказал член главного совета администрации области Владимир Рогов. По его данным, схрон с взрывчаткой был заложен украинскими военными в феврале—марте, взрыв бы лишил отопления Энергодар.
Рогов и прежде делал заявления об угрозах станции со стороны Киева. Он утверждал, что Украина намерена захватить АЭС до промежуточных выборов в США, запланированных на 8 ноября.
Запорожская АЭС в течение нескольких месяцев после ввода российских войск на Украину подвергается обстрелам, Москва и Киев выдвигают встречные обвинения. 1 ноября внешняя линия электропередач между распределительной станцией и главным электрическим трансформатором четвертого энергоблока атомной станции отключилась из-за взрыва мины, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
Глава организации Рафаэль Гросси в конце октября заявил о фрустрации из-за отсутствия прогресса по созданию вокруг атомной станции зоны безопасности. «Для меня создание защитной зоны вокруг атомной электростанции — это самое очевидное, что может быть. Ради всего святого, как вы можете обстреливать атомную электростанцию?» — спросил он. Гросси обсуждал инициативу создания зоны безопасности с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а также с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.
Замглавы министерства Александр Рябков указал, что Москва отказывается демилитаризовать станцию, так как «мы не можем не охранять» ее. При этом «никто и никогда эту станцию не милитаризовал», настаивает представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.