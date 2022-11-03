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Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

Секретарь Совбеза Патрушев: спецслужбы России предотвратили теракт на Запорожской АЭС
Взрывом планировалось повредить тепломагистраль, что угрожало бы отоплению Энергодара, рассказали ранее запорожские власти. По их данным, схрон заложили в феврале—марте
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ, передает ТАСС.

«В условиях проведения специальной военной операции спецслужбами США и Англии осуществляется вербовка участников международных террористических организаций с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Власти Запорожской области заявили о предотвращении взрыва в ночь на 3 ноября. Целью атаки была тепломагистраль, взрыв должен был совершить один из сотрудников станции, рассказал член главного совета администрации области Владимир Рогов. По его данным, схрон с взрывчаткой был заложен украинскими военными в феврале—марте, взрыв бы лишил отопления Энергодар.

Рогов и прежде делал заявления об угрозах станции со стороны Киева. Он утверждал, что Украина намерена захватить АЭС до промежуточных выборов в США, запланированных на 8 ноября.

Запорожская АЭС в течение нескольких месяцев после ввода российских войск на Украину подвергается обстрелам, Москва и Киев выдвигают встречные обвинения. 1 ноября внешняя линия электропередач между распределительной станцией и главным электрическим трансформатором четвертого энергоблока атомной станции отключилась из-за взрыва мины, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Глава организации Рафаэль Гросси в конце октября заявил о фрустрации из-за отсутствия прогресса по созданию вокруг атомной станции зоны безопасности. «Для меня создание защитной зоны вокруг атомной электростанции — это самое очевидное, что может быть. Ради всего святого, как вы можете обстреливать атомную электростанцию?» — спросил он. Гросси обсуждал инициативу создания зоны безопасности с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а также с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.

Замглавы министерства Александр Рябков указал, что Москва отказывается демилитаризовать станцию, так как «мы не можем не охранять» ее. При этом «никто и никогда эту станцию не милитаризовал», настаивает представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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