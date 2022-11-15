МАГАТЭ направит инспекции в Чернобыль и действующие АЭС на Украине

Гросси: МАГАТЭ направит инспекции в Чернобыль и три действующие АЭС на Украине

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии по ядерной безопасности на Чернобыльскую АЭС, а также три действующие украинские атомные станции — Хмельницкую, Ровенскую и Южно-Украинскую. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«В то время как мир сосредоточен на нестабильной ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС, мы не должны забывать о других ядерных объектах, расположенных в стране, находящейся в состоянии войны», — пояснил глава организации Рафаэль Гросси.

Миссия МАГАТЭ в третий раз посетит Чернобыль с конца февраля, постоянно сотрудники организации находятся на Запорожской атомной станции, указал он. Каждая миссия продлится в течение недели.

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