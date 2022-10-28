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Небензя заявил о потенциале Украины для создания «грязной» бомбы

Постпред Небензя: Россия на заседании Совбеза ООН подняла вопрос о «грязной» бомбе Украины

Украина может произвести «грязную» бомбу не только на тех двух объектах, которые указала Россия и которые проверит Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), заявил на пресс-конференции после заседания Совета безопасности ООН. Она транслировалась на медиаресурсе Организации.

«Мы заявили гендиректору [МАГАТЭ Рафаэлю] Гросси, что он должен быть начеку, поскольку она («грязная» бомба. — РБК) может быть произведена не только на этих двух объектах. У Украины есть потенциал», — сказал Небензя.

На той же пресс-конференции Гросси указал, что миссия МАГАТЭ прибудет на Украину для проверки двух объектов в течение пары дней. Он не назвал места, которые посетят инспекторы. Гросси отметил, что в дальнейшем эксперты агентства могут посетить Чернобыльскую АЭС, поскольку высказывались опасения, что «грязную» бомбу могут готовить там.

Российский министр обороны Сергей Шойгу ранее предупредил Великобританию, Францию, Турцию, Китай и Индию о возможной провокации Киева с «грязной» бомбой. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг эти обвинения, а также заявил, что это Москва может планировать подобные действия. В США отмечали, что не видят планов применить «грязную» бомбу ни у российской, ни у украинской стороны.

Глава МИДа сообщил, что Киев пригласит на свои ядерные экспертов МАГАТЭ для проверки. Кремль также указывал, что тоже находится в контакте с агентством по данному вопросу.

Теги
грязная бомба Украина Василий Небензя МАГАТЭ ООН
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