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МАГАТЭ не нашло признаков разработки «грязной бомбы» на Украине

МАГАТЭ не увидело признаков незаявленной ядерной деятельности на Украине
Эксперты МАГАТЭ проверили три объекта на Украине после заявлений Москвы о разработке Киевом «грязной бомбы». Они не увидели признаков какой-либо незаявленной ядерной деятельности
Фото: Dean Calma / IAEA
Фото: Dean Calma / IAEA

Эксперты Международного агентства по атомной энергии проверили три объекта на Украине после заявлений Москвы о разработке Киевом «грязной бомбы» и не нашли признаков незаявленной ядерной деятельности, говорится в заявлении МАГАТЭ.

Также эксперты собрали пробы окружающей среды, анализ которых может предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами.

«Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее», — сказал глава агентства Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ готово и дальше проводить подобные проверки на Украине, чтобы убедиться в отсутствии незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое злоупотребление такими материалами.

Об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» российский министр обороны Сергей Шойгу 23 октября заявил своим коллегам из Турции, Франции, Великобритании и США Хулуси Акару, Себастьяну Лекорню, Бену Уоллесу и Ллойду Остину, проведя с ними телефонные разговоры.

Позднее глава Госдепа Энтони Блинкен, министры иностранных дел Франции и Британии Катрин Колонна и Джеймс Клеверли выпустили заявление, в котором отвергли утверждения российской стороны.

В Киеве также отвергли возможность применения такой бомбы: глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал утверждения Москвы абсурдными и опасными. Министр также предложил главе МАГАТЭ отправить на Украину экспертов, поскольку Киеву «скрывать нечего». Страна пригласила экспертов МАГАТЭ для проверки.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай» говорил, что Москва не заинтересована в использовании ядерного оружия, а подобные обвинения со стороны Киева и государств Запада связал с их желанием перетянуть на свою сторону союзников России.

Детонация «грязной бомбы» представляет собой один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например подрыв установки невоенного назначения.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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