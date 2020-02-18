Путин уволил Суркова с должности своего помощника

В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сурков де-юре остается помощником президента России. На вопрос о нежелании президента Владимира Путина отпускать Суркова Песков ответил: «Я в данном случае этого не говорил, я констатирую де-юре ситуацию».

11 февраля Песков официально сообщил, что именно Козак «занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции».

Возможную отставку Суркова источники РБК, близкие к Кремлю и к его управлению, анонсировали еще в середине 2018 года. Однако тогда он остался на своем посту.



Тогда среди причин, по которым Сурков хотел уйти, называли тупик, в который зашла стратегия на украинском направлении, невыполнение минских соглашений и отсутствие перспектив. У Суркова были конфликты с другими ведомствами, в том числе с силовиками, которые «считали, что он вмешивается не в свои дела», говорил другой близкий к Кремлю собеседник.

В администрации президента Сурков проработал в общей сложности около 17 лет. В сентябре 2013 года он стал помощником президента и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины. Ранее с 2011 года Сурков занимал пост заместителя председателя правительства России, а с 2012-го — руководителя аппарата правительства.



При посредничестве Суркова были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) минские соглашения. Сурков принимал участие в переговорах нормандской четверки, в частности, летал в конце прошлого года в Париж в составе российской делегации. После саммита глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Суркова в ходе переговоров «сдали нервы». «Он там бумаги бросил на стол и кричал: «Мы так не договаривались», — рассказал Аваков.

Песков слова Авакова опроверг, а сам Сурков назвал их фантазиями пьяного, отметив, что главу МВД Украины «близко не подпустили к переговорам», а по их окончании тот «активно допивал вино», которое осталось в одном из помещений после ужина лидеров «нормандской четверки».