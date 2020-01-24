Бывший вице-премьер Козак стал замглавы администрации президента

В правительстве Дмитрия Медведева Дмитрий Козак отвечал за ТЭК. Число заместителей Антона Вайно сейчас увеличилось с четырех до пяти

Дмитрий Козак (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. Документ опубликован на сайте Кремля.

Указ, датированный 24 января, вступает в силу со дня его подписания. Таким образом, число заместителей главы администрации президента Антона Вайно увеличилось с четырех до пяти.

В правительстве Дмитрия Медведева Козак курировал ТЭК и промышленность. После ухода кабмина в отставку, о которой Медведев объявил 15 января, новым премьер-министром стал экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Вопросами гражданской промышленности и ТЭКа, как сообщили источники РБК, в новом правительстве наряду с оборонной промышленностью будет ведать вице-премьер Юрий Борисов.