Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

Заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у помощника президента России Владислава Суркова на «нормандском саммите» в Париже «сдали нервы», не соответствует действительности. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости».

«Нет. Не было», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Встреча в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии прошла 9 декабря в Париже. После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались».

Сурков был в составе российской делегации, которая сопровождала на саммите Владимира Путина. В ходе четырехсторонних переговоров были достигнуты договоренности о прекращении огня в Донбассе до конца года, осуществлении обмена заключенных в формате «всех на всех» и создании к концу марта 2020-го трех новых районов отвода сил.