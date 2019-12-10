Аваков заявил о «сдавших нервах» Суркова на нормандском саммите

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова сдали нервы на «нормандских переговорах» при обсуждении возвращения Украине контроля над границей с Россией. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

«У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: «мы так не договаривались». Они предложили разводить войска и дальше», — сказал он. При этом глава МВД заявил, что отвод означает сдачу позиций Украины «на километры».

По словам Авакова, украинские правоохранители готовы патрулировать территории Донбасса совместно с представителями территориальных общин. Но это станет возможно, только когда Россия вернет контроль над украинской границей и стороны достигнут всех договоренностей, добавил он.

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