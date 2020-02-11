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Кремль назвал Козака куратором по Украине

Козак в должности замглавы администрации президента продолжит заниматься украинской проблематикой, а также вопросами интеграции России с другими странами. Его обязанности будут точно сформулированы позднее, отметил Песков
Дмитрий Козак (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься вопросами политики по Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, Козак в новой должности «занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции». «Точная формулировка будет в распределении обязанностей (руководства администрации президента. — РБК), которые пока не формализованы», — добавил он.

В ответ на вопрос, об интеграции «кого с кем» идет речь, Песков заявил: «Не России с Украиной». «У России помимо Украины много интеграционных процессов, в которых она участвует и весьма успешно», — пояснил он.

Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.

Указ об отставке Владислава Суркова, который курировал в том числе украинское направление политики в Кремле, с поста помощника президента России не подписан, в Кремле об этом не объявляли, отметил Песков.

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Сурков занимает пост помощника российского президента с 2013 года. В конце января близкий к нему директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объявил, что тот решил уйти в отставку из-за «смены курса на украинском направлении». По словам близкого к Кремлю источника РБК, Сурков написал заявление об отставке 24 января. Песков, в свою очередь, говорил, что указа об отставке не было и Сурков продолжает заниматься вопросами Украины.

Накануне помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Козак его визави в процессе переговоров с Москвой, в том числе по вопросам обмена удерживаемыми лицами. По его словам, договоренности о первом обмене между Россией и Украиной были достигнуты в том числе благодаря «конструктивному общению» с Козаком. По мнению Ермака, замглавы администрации российского президента больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков.

Обмен по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября 2019 года, с российской стороны его курировал именно Козак, который тогда занимал должность вице-премьера.

Авторы: Кирилл Сироткин, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, Дмитрий Козак, Украина, Владислав Сурков
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