Кремль назвал Козака куратором по Украине

Козак в должности замглавы администрации президента продолжит заниматься украинской проблематикой, а также вопросами интеграции России с другими странами. Его обязанности будут точно сформулированы позднее, отметил Песков

Дмитрий Козак (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься вопросами политики по Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, Козак в новой должности «занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции». «Точная формулировка будет в распределении обязанностей (руководства администрации президента. — РБК), которые пока не формализованы», — добавил он.

В ответ на вопрос, об интеграции «кого с кем» идет речь, Песков заявил: «Не России с Украиной». «У России помимо Украины много интеграционных процессов, в которых она участвует и весьма успешно», — пояснил он.

Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.

Указ об отставке Владислава Суркова, который курировал в том числе украинское направление политики в Кремле, с поста помощника президента России не подписан, в Кремле об этом не объявляли, отметил Песков.