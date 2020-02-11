Кремль назвал Козака куратором по Украине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься вопросами политики по Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
По словам Пескова, Козак в новой должности «занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции». «Точная формулировка будет в распределении обязанностей (руководства администрации президента. — РБК), которые пока не формализованы», — добавил он.
В ответ на вопрос, об интеграции «кого с кем» идет речь, Песков заявил: «Не России с Украиной». «У России помимо Украины много интеграционных процессов, в которых она участвует и весьма успешно», — пояснил он.
Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
Указ об отставке Владислава Суркова, который курировал в том числе украинское направление политики в Кремле, с поста помощника президента России не подписан, в Кремле об этом не объявляли, отметил Песков.