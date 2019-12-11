Сурков назвал слова Авакова о саммите в Париже фантазиями пьяного

Помощник президента России также обратил внимание, что министра внутренних дел Украины на переговорах в «нормандском формате» не было. Ранее сам Аваков признался, что его «близко не подпустили»

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал заявления главы МВД Украины Арсена Авакова о якобы случившемся у того нервном срыве во время переговоров в Париже.

Сурков охарактеризовал прошедшие в понедельник переговоры как «не особо трудные» или «эмоционально заряженные», а «скорее, долгие». «Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его, цитирую, близко не подпустили к переговорам», — сказал Сурков «Коммерсанту».

По словам помощника президента, после переговоров Аваков «активно допивал вино», которое осталось в одном из помещений после ужина лидеров «нормандской четверки». «Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного», — резюмировал Сурков.