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Политика ,  
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Политолог сообщил об уходе Суркова с госслужбы

Помощник президента России Владислав Сурков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Помощник президента России Владислав Сурков ушел с государственной службы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, решение было принято Сурковым из-за «смены курса на украинском направлении». 

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал политолог. На уточняющий вопрос «РИА Новости» Чеснаков ответил, что «все написано в Telegram-канале». 

Ранее, 24 января, президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность.   

Материал дополняется 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владислав Сурков
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