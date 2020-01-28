Песков ответил на вопрос о нежелании Путина отпускать Суркова

Владислав Сурков остается де-юре помощником президента России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос о нежелании президента Владимира Путина отпускать Суркова Песков ответил: «Я в данном случае этого не говорил, я констатирую де-юре ситуацию».

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, сообщил, что помощник президента намерен уйти в отставку из-за смены курса Кремля в отношении Украины.

Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что указа об отставке Суркова пока нет. Пресс-секретарь президента также пояснял, что сейчас Сурков продолжает заниматься украинским направлением, также по мере необходимости этими вопросами занимается помощник президента Юрий Ушаков. Он также отрицал смену курса на этом направлении.