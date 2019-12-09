Сурков вошел в состав делегации России на встрече в Париже

Сурков вошел в состав делегации России на встрече в Париже

В состав делегации России, которая 9 декабря отправилась в Париж для участия в саммите в «нормандском формате», вошел помощник президента Владислав Сурков, передает корреспондент РБК.

В начале сентября он принимал участие во встрече внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», которая должна была помочь продвижению в подготовке нормандского саммита.

В конце октября Сурков позитивно отзывался о начале разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе в районе города Золотое. По завершении развода сил помощник президента предлагал, «не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту».

В мае 2018 года Сурков, курирующий украинское направление и вопросы сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, оказался среди участников встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.