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Сурков вошел в состав делегации России на встрече в Париже

В состав делегации России, которая 9 декабря отправилась в Париж для участия в саммите в «нормандском формате», вошел помощник президента Владислав Сурков, передает корреспондент РБК.

В начале сентября он принимал участие во встрече внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», которая должна была помочь продвижению в подготовке нормандского саммита.

В конце октября Сурков позитивно отзывался о начале разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе в районе города Золотое. По завершении развода сил помощник президента предлагал, «не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту».

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В мае 2018 года Сурков, курирующий украинское направление и вопросы сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, оказался среди участников встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На саммите «нормандской четверки», в состав которой входят Россия, Украина, Франция и Германия, будет обсуждаться вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, закон об особом статусе региона, срок действия которого истекает 31 декабря этого года.

По данным ТАСС, по окончании переговоров «нормандской четверки» состоится двусторонняя встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: Владислав Сурков, «нормандский формат»
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