Сурков объяснил необходимость исследования путинизма

Сетевое издание «Актуальные комментарии» (учредитель — Центр политической конъюнктуры) объявило о запуске рубрики «Путинизм», в рамках которой планируется анализировать «различные аспекты курса Путина» и оценивать его историческое значение для России и всего мира.
Старт проекта прокомментировал помощник президента России Владислав Сурков, указавший на ценность начинания как попытки осмыслить политическое настоящее.
«Исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями — очень полезное начинание. Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, «как они делают это», всегда интересно», — пояснил Сурков.
В первом выпуске «Путинизма» представлен обзор статей, посвященных президенту России и его политике и опубликованных рядом западных изданий. В частности, там есть статья «Путин Великий», появившаяся в журнале Foreign Affairs.