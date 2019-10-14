Сурков объяснил необходимость исследования путинизма

«Немного жаль, что для начала выбраны тексты зарубежного происхождения. Что же делать — нет пророка в своем отечестве. Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. Но он наш. И без него никак», — прокомментировал выбор Сурков.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подтвердил, что «Актуальные комментарии» цитировали Суркова. «Все может быть», — ответил он на вопрос, напишет ли сам Сурков колонку для новой рубрики издания «Путинизм».

«По поводу того, напишет ли туда [в рублику «Путинизм»] Сурков сам, пока неизвестно, но читать обещал», — сказал РБК главный редактор «Актуальных комментариев» Михаил Карягин.

В феврале Сурков опубликовал в «Независимой газете» статью «Долгое государство Путина», в которой указал на формирование в России государства нового типа.

«Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина», — писал тогда Сурков.

В предыдущей статье, которая вышла в апреле 2018 года, помощник президента предсказал России века «геополитического одиночества», поскольку в своей истории она уже пробовала быть и Востоком, и Западом. Будет трудно, но интересно, пообещал тогда Сурков.