Политика⁠,
0

Белоусов назвал признаки подготовки НАТО к военному конфликту с Россией

НАТО наращивает силы и готовится к военному столкновению с Россией, заявил Белоусов. По его словам, «не мы угрожаем — нам угрожают». Путин считает, что в Европе специально повышают «градус истерии» о возможном конфликте с Москвой
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

НАТО продолжает наращивать коалиционные силы и угрожать России, заявил министр обороны Андрей Белоусов в своем докладе на расширенном заседании коллегии Минобороны. Выдержки из его выступления приводит пресс-служба оборонного ведомства.

По словам министра, анализ военно-политической обстановки показывает, что угрозы военной безопасности за последние три года существенно изменились. Так, альянс ведет активную подготовку к развертыванию ракет средней дальности, модернизирует противовоздушную и противоракетную оборону, готовится создать «военный шенген» для оперативной переброски войск к восточному флангу и увеличивает военные расходы. Текущий бюджет НАТО в размере $1,6 трлн с учетом поэтапного доведения его до 5% от национальных ВВП может вырасти более чем в полтора раза в ближайшие годы, пояснил Белоусов.

«Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. <...> Не мы угрожаем — нам угрожают», — подчеркнул он.

В ответ на существующие угрозы в России началось строительство современных и высокотехнологичных вооруженных сил, в том числе особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил, добавил глава Минобороны.

Президент Владимир Путин в ответ на доклад Белоусова заявил, что в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией. Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет причин воевать с НАТО.

Песков назвал безответственными заявления Рютте о подготовке к войне
Политика
Дмитрий Песков

В декабре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал альянс следующей целью для России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления безответственными.

Тезис о том, что Россия может напасть на НАТО, начал активно обсуждаться европейскими чиновниками в преддверии саммита альянса в Гааге, который прошел в июне. О возможном военном столкновении с Россией говорили, в частности, начальник Генерального штаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон, министр обороны Италии Гвидо Крозетто, президент Сербии Александер Вучич и венгерский премьер Виктор Орбан.

Говоря о рисках нападения Москвы на Евросоюз и НАТО, Орбан отмечал, что эти блоки намного мощнее России в военном и экономическом плане, так что их опасения являются нелепыми.

WSJ тем временем узнал, что группа высокопоставленных немецких офицеров подготовила секретный план войны с Россией. Кроме того, Германия намерена к 2029 году удвоить свой годовой оборонный бюджет до €162 млрд ($189 млрд). 

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что Россия может напасть на одну из стран НАТО в 2028–2029 годах. Летом он заявлял, что немецкие войска готовы «убивать российских солдат» в случае нападения Москвы.

В начале декабря Путин подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас».

