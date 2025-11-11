 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Глава Генштаба Франции повторил предостережение о столкновении с Россией

Глава французского Генштаба не стал отказываться от слов о возможном столкновении с Россией и заявил, что странам НАТО необходимо подготовиться. В своих прогнозах Мандон сослался на данные разведки, а также на оценки союзников
Фабьен Мандон
Фабьен Мандон (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия «глобализировала» украинский конфликт и собранные разведкой данные подтверждают необходимость для стран НАТО готовиться к возможным боевым действиям, заявил начальник Генерального штаба французских вооруженных сил генерал Фабьен Мандон в интервью газете Ouest-France.

Журналисты обратили внимание на выступление генерала перед депутатами комитета по обороне в октябре. Тогда Мандон заявил, что у России «может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе. Он также предупредил, что французские военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года».

«Россия считает Европу слабой. Я знаю, что она проводит военную реорганизацию, чтобы быть способной вести боевые действия против стран НАТО. Мы должны к этому подготовиться», — объяснил начальник Генштаба Вооруженных сил Франции.

Отвечая на вопрос, на чем именно основаны такие прогнозы, Фабьен сказал: «Накопленные данные разведки. Эту оценку широко разделяют наши близкие союзники. Глава немецкой разведки совсем недавно высказался: восприятие Германии такое же, как и наше; то же самое и у Великобритании. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США также крайне обеспокоен Россией и ее тесными связями с Ираном, Китаем и Северной Кореей».

Генсек НАТО призвал готовиться к «длительной конфронтации» с Россией
Политика
Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в конце июня, ссылаясь на заявление начальника Генштаба Германии и «других высокопоставленных военных руководителей», заявил, что Россия может атаковать НАТО через пять лет. Он отметил, что обеспокоенность вызывает не только Россия, но и Китай, который активно наращивает вооруженные силы. По мнению командующего Объединенными силами Германии генерал-лейтенанта Александра Зольфранка, Россия может нанести «ограниченный удар» по НАТО «уже завтра».

Президент Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью». При этом глава государства подчеркивал готовность ответить на милитаризацию стран Европы. «Ответ на угрозы, кажется, мягко говоря, будет очень убедителен. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов», — сказал Путин в начале октября.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Теги
Франция Россия НАТО

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
МИД заявил о попытках спровоцировать Россию для запуска пятой статьи НАТО
Политика
Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте с Европой
Политика
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Российская фигуристка выступила на юниорском Гран-при в двух видах Спорт, 21:37
Трамп заявил, что смотрел торжества ко Дню Победы в России Политика, 21:29
Как российская тема довела главу немецкой партии BSW до отставки Политика, 21:26
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Правительство Украины лишило полномочий набсовет «Энергоатома» Политика, 21:20
Собянин поднял стоимость патентов для мигрантов до 10 тыс. руб. Политика, 20:57
В Варшаве прошел многотысячный марш в честь Дня независимости Польши Политика, 20:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Карпин назвал вратаря, который сыграет с Перу Спорт, 20:52
С какими проблемами «Спартак» столкнулся при Станковиче Спорт, 20:50
Юран заявил о желании возглавить «Спартак» после ухода Станковича Спорт, 20:49
Число пострадавших при обрушении балкона в Чечне выросло до 84 Общество, 20:46
В КНР допустили, что на новом авианосце появится «футуристическое оружие» Политика, 20:42
НАБУ рассказало о схеме передачи денег экс-вице-премьеру «Че Гевара» Политика, 20:40
Глава Генштаба Франции повторил предостережение о столкновении с Россией Политика, 20:39