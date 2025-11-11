Глава Генштаба Франции повторил предостережение о столкновении с Россией

Глава французского Генштаба не стал отказываться от слов о возможном столкновении с Россией и заявил, что странам НАТО необходимо подготовиться. В своих прогнозах Мандон сослался на данные разведки, а также на оценки союзников

Фабьен Мандон (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия «глобализировала» украинский конфликт и собранные разведкой данные подтверждают необходимость для стран НАТО готовиться к возможным боевым действиям, заявил начальник Генерального штаба французских вооруженных сил генерал Фабьен Мандон в интервью газете Ouest-France.

Журналисты обратили внимание на выступление генерала перед депутатами комитета по обороне в октябре. Тогда Мандон заявил, что у России «может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе. Он также предупредил, что французские военные должны быть «готовы к столкновению через три-четыре года».

«Россия считает Европу слабой. Я знаю, что она проводит военную реорганизацию, чтобы быть способной вести боевые действия против стран НАТО. Мы должны к этому подготовиться», — объяснил начальник Генштаба Вооруженных сил Франции.

Отвечая на вопрос, на чем именно основаны такие прогнозы, Фабьен сказал: «Накопленные данные разведки. Эту оценку широко разделяют наши близкие союзники. Глава немецкой разведки совсем недавно высказался: восприятие Германии такое же, как и наше; то же самое и у Великобритании. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США также крайне обеспокоен Россией и ее тесными связями с Ираном, Китаем и Северной Кореей».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в конце июня, ссылаясь на заявление начальника Генштаба Германии и «других высокопоставленных военных руководителей», заявил, что Россия может атаковать НАТО через пять лет. Он отметил, что обеспокоенность вызывает не только Россия, но и Китай, который активно наращивает вооруженные силы. По мнению командующего Объединенными силами Германии генерал-лейтенанта Александра Зольфранка, Россия может нанести «ограниченный удар» по НАТО «уже завтра».

Президент Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью». При этом глава государства подчеркивал готовность ответить на милитаризацию стран Европы. «Ответ на угрозы, кажется, мягко говоря, будет очень убедителен. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов», — сказал Путин в начале октября.