Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой при необходимости

Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну — Москва готова «прямо сейчас», заявил журналистам российский президент Владимир Путин, добавив, что при таком сценарии может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться».

Он отметил, что Европа мешает администрации президента США Дональда Трампа достичь мирного урегулирования конфликта на Украине. Брюссель выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану, подчеркнул Путин. При этом, добавил он, Европа сама отстранилась от ведения переговоров.

«[В Европе] взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. <...> У них нет мирной повестки [по Украине]. Они же на стороне войны», — заявил российский президент (цитата по «РИА Новости»).

В ноябре президент Сербии Александр Вучич заявил, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной. К этому, по его словам, готовятся «все».

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон в октябре призывал французских военных готовиться к возможному противостоянию с Россией. По его оценкам, конфликт может начаться в следующие «три-четыре года». Позже Мандон повторил предостережение, добавив, что собранные разведкой данные подтверждают необходимость для стран НАТО готовиться к возможным боевым действиям.

Материал дополняется.