Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой при необходимости
Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну — Москва готова «прямо сейчас», заявил журналистам российский президент Владимир Путин, добавив, что при таком сценарии может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться».
Он отметил, что Европа мешает администрации президента США Дональда Трампа достичь мирного урегулирования конфликта на Украине. Брюссель выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану, подчеркнул Путин. При этом, добавил он, Европа сама отстранилась от ведения переговоров.
«[В Европе] взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. <...> У них нет мирной повестки [по Украине]. Они же на стороне войны», — заявил российский президент (цитата по «РИА Новости»).
В ноябре президент Сербии Александр Вучич заявил, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной. К этому, по его словам, готовятся «все».
Начальник Генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон в октябре призывал французских военных готовиться к возможному противостоянию с Россией. По его оценкам, конфликт может начаться в следующие «три-четыре года». Позже Мандон повторил предостережение, добавив, что собранные разведкой данные подтверждают необходимость для стран НАТО готовиться к возможным боевым действиям.
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили