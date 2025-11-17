Фото: Sean Gallup / Getty Images

В ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией, считает министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — заявил он.

Писториус добавил, что вооруженные силы стран НАТО необходимо еще лучше оснастить для возможных боевых действий против России. Так, начиная с середины 2027 года в Германии начнут проводить комплексные медицинские обследования, чтобы определить, кого можно призвать в случае чрезвычайного положения в стране, пояснил он. Берлин будет постепенно формировать резерв из бывших призывников, тем самым укрепляя общую обороноспособность, подчеркнул министр обороны.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна должна помнить о своей исторической ответственности и силой обеспечить мир. Он назвал мир хрупким. Вступая в должность канцлера в мае, он обозначил приоритетом своего правительства преобразование вооруженных сил страны в самую сильную армию Европы.

В конце сентября Мерц заявлял, что Германия живет в условиях, которые нельзя назвать ни войной, ни миром. Он упомянул «ежедневные диверсии», «попытку вывести из строя дата-центры» и «кибератаки».

Летом Писториус заявил, что немецкие войска готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО. Он подчеркнул, что мир и безопасность возможны только с позиции силы, а цель — не запугивание, а демонстрация готовности к защите.

Российские власти отвергают любые подозрения в намерении напасть на страны Европы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заблаговременно приняла меры, которые позволят обеспечить собственную безопасность. Сам Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы.