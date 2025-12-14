 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков назвал безответственными заявления Рютте о подготовке к войне

Песков назвал безответственными заявления Рютте о подготовке к войне с Россией
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости подготовки Европы к войне с Россией, отметив, что эти заявления исходят от поколения, которое забыло, что такое Вторая мировая война. Об этом Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, что такое была Вторая мировая война. <...> К сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления [о необходимости европейцам готовиться к войне, подобной той, «которую пережили их деды»], просто не понимает, о чем он говорит», — подчеркнул Песков.

Рютте назвал НАТО «следующей целью» России
Политика
Марк Рютте

11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может стать следующей целью России. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине он подчеркнул необходимость заблаговременной подготовки к возможной угрозе.

По его словам, слишком многие члены альянса «не чувствуют неотложности ситуации» и полагают, что «время на нашей стороне». Генсек НАТО подчеркнул, что союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти, а вооруженные силы иметь все необходимое для обеспечения безопасности.

Рютте добавил, что в XXI веке конфликты не ведутся на расстоянии — «конфликт стоит у наших дверей». Он призвал к единству и решимости стран НАТО, а также к инвестициям в оборону.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». В Кремле отмечали, что предупреждения о возможном нападении России на страны альянса стали звучать на фоне обсуждений членами НАТО увеличения уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.

Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
