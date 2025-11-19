Еврокомиссия представила план по созданию «военного шенгена»

Еврокомиссия представила «дорожную карту» военной мобильности. Речь идет о подготовке инфраструктуры и логистики стран ЕС к потенциальному военному конфликту на восточных границах. Подробнее — в материале РБК

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Что подразумевает «военный шенген»

19 ноября Еврокомиссия представила «дорожную карту» военной мобильности (Military mobility package). Этот 115-страничный документ предусматривает упрощение перемещения военных грузов и войск внутри ЕС, а также устранение инфраструктурных и бюрократических препятствий в области логистики. «Военная мобильность является важнейшим фактором оборонной стратегии и возможностей, которые необходимы Европе для эффективного сдерживания противников и реагирования на любые кризисы», — поясняется в документе.

В основе плана лежит новая Европейская система усиленного реагирования на военную мобильность (EMERS), которая позволит странам-членам или Еврокомиссии предлагать временную приостановку действия обычных правил транспортировки грузов и людей во время чрезвычайных ситуаций. После запуска EMERS военным будет предоставлен приоритетный доступ к инфраструктуре и транспорту. Фактически речь идет о создании «военного шенгена», заявила во время презентации проекта вице-президент ЕК и еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

В итоге должна быть обеспечена быстрая и беспрепятственная переброска войск, техники и обслуживающего персонала через Европу по авто- и железным дорогам, воздухом и морем. В соответствии с документом в первой половине 2026 года страны ЕС должны разработать конкретные предложения об организации соответствующих транспортных коридоров, а также модернизации 500 критически важных инфраструктурных объектов, которые могут использоваться с военными целями.

Как отмечает Le Monde, ЕС долго время игнорировал важность инвестиций в военную мобильность. После окончания холодной войны европейские государства сосредоточились на закупках бронемашин, фрегатов и истребителей, необходимых для зарубежных операций, а вопросы логистики и военной инфраструктуры региона были на втором плане. В результате ключевые логистические центры в странах блока сегодня непригодны для военных нужд. Также в странах ЕС разные таможенные и административные правила и ограничения. Показателен в этом смысле эпизод с направленными в 2022 году в Румынию для усиления восточного фланга НАТО французскими танками Leclerc. Их поставка заняла недели по причине транспортных норм Германии, ограничивающих максимальный вес автопоездов. «Значительные препятствия для эффективной военной мобильности в ЕС сохраняются. <...> Национальные правила часто различаются, фрагментированы и не гармонизированы», — признано в «дорожной карте» ЕК.

Сейчас переброска войск от ключевых западных портов в страны, граничащие с Украиной или Россией, требует около 45 дней. Генерал Фабрис Феола, командующий Французским центром оперативной поддержки и логистики, заявил в октябрьском интервью еженедельнику Defence News, что этот процесс занимает десятки дней, что слишком много, особенно при необходимости быстрого реагирования и поддержки стран Балтии «в случае демонстрации силы Россией». Цель блока — сократить этот срок до пяти дней.

«Чем быстрее мы можем перебросить войска, тем сильнее наше сдерживание и оборона. Нам нужно говорить о днях, а не неделях, для переброски сил в Европу. Например, некоторые государства до сих пор требуют уведомлять за 45 дней о прохождении войск других стран для учений», — заявила на презентации «дорожной карты» глава евродипломатии Кая Каллас.

Примечательно, что ЕС обсуждает создание «военного шенгена» около десяти лет; за это время были разработаны десятки проектов, однако финансировать их блок начал только в 2021 году. Ускориться в этой области блок заставил конфликт на Украине. Тем не менее, согласно заявлению еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, бюджет был относительно скромным — около €1,7 млрд. В соответствии с представленным в среду планом ЕС намерен выделить на военную мобильность дополнительно €17,7 млрд из Фонда объединения Европы (CEF) в рамках бюджета на 2028–2034 годы, который должен быть утвержден на встрече лидеров Евросоюза в декабре.

Улучшением военной мобильности ЕС будет заниматься в тесной координации с НАТО. Как пишет Le Monde, после начала боевых действий на Украине американцы установили воздушные мосты между своими базами и ключевыми точками военной логистической сети в Европе. Каждую неделю десятки самолетов C-5M Super Galaxy и C-17 Globemaster перевозят оружие, боеприпасы, танки и бронетехнику в Великобританию, Польшу и Германию. Часть этого затем направляется на Украину автомобильным или железнодорожным транспортом, а часть перемещается на склады на случай необходимого оперативного развертывания войск.

Всего США создали в Европе сеть из шести логистических узлов, позволяющую сократить время реагирования в случае эскалации на восточном фланге НАТО. Самый новый из этих хабов действует с 2024 года в польском городе Повидз, расположенном примерно в 400 км к западу от украинской границы. Этот пункт может полностью оснастить бронебригаду за неделю. Сопоставимой инфраструктуры у европейцев нет: в их распоряжении только несколько пунктов в странах Балтии и Румынии, заключает Le Monde.

Какие еще шаги в области укрепления обороны готовится сделать ЕС

ЕС намерен устранить пробелы в своей коллективной обороне к 2030 году — европейские чиновники считают, что к этому моменту блок должен быть готов к потенциальному военному столкновению с Россией. Этот же срок фигурировал в Белой книге ЕС, посвященной обороне, где описан сценарий «высокоинтенсивной войны» на европейском континенте, а Россия названа «фундаментальной угрозой».

На днях министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на одну из стран НАТО в 2028–2029 годах. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». На пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре Путин сказал, что России «приходится бороться со всеми странами, входящими в Североатлантический альянс». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в середине ноября, что Россия всегда осознавала риски возможных конфликтов с Европой и заранее приняла меры для обеспечения своей безопасности.

В марте Еврокомиссия представила план перевооружения Европы (ReArm Europe) общей стоимостью €800 млрд. Он предусматривает ослабление фискальных правил ЕС с целью увеличить расходы стран блока на оборону на 1,5% ВВП и инвестировать €650 млрд в производство вооружений. В рамках этого проекта ЕС согласовал механизм кредитования SAFE (Security Action for Europe) на €150 млрд, предназначенный для наращивания совместных оборонных закупок. Предполагается, что эти средства пойдут на приобретение систем ПВО, ракет, артиллерии и беспилотников и укрепят в том числе боеспособность Украины.

В октябре лидеры ЕС договорились сформировать несколько коалиций для решения проблем, обозначенных в Белой книге. Согласно последним заявлениям Евросовета, конкретная работа над ними начнется в первой половине 2026 года, затем Еврокомиссия приступит к анализу, насколько необходимо увеличить промышленные мощности. В соответствии с «дорожной картой» оборонной готовности ЕС (Defence Readiness Roadmap 2030) к концу 2027 года 40% всех оборонных закупок должны осуществляться внутри союза. Euractiv отмечает, что все соответствующие оборонные контракты должны быть заключены к концу 2028 года, чтобы к 2030-му они были реализованы.

Среди флагманских проектов, представленных в середине октября, — «Европейская инициатива по защите от беспилотных летательных аппаратов» (European Drone Defence Initiative, EDDI), а также «Восточный дозор» (Eastern Flank Watch). Пока лидеры ЕС официально не одобрили их реализацию, но соглашение должно быть достигнуто не позднее весны 2026 года.

EDDI представляет собой многоуровневую систему противодействия беспилотникам, использующую современные технологии для их обнаружения, отслеживания и нейтрализации, а также способную наносить высокоточные удары по наземным целям с использованием дронов. ЕС также планирует объединить усилия с Украиной и создать «Альянс дронов», который будет финансироваться за счет займа в размере €6 млрд по программе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA, совместная инициатива G7, направленная на поддержку Украины).

В рамках проекта Eastern Flank Watch ЕС собирается создать в тесной координации с НАТО всеобъемлющую региональную систему обороны для противостояния широкому спектру угроз, включая гибридные операции, действия российского «теневого флота» и риск вооруженной агрессии. Проект подразумевает ввод многоуровневых сетей наблюдения, противодроновых технологий, средств радиоэлектронной борьбы, а также систем точечных ударов. Инициатива направлена на укрепление восточных границ ЕС на суше, в воздухе и на море и будет развернута во всех приграничных государствах. Eastern Flank Watch, как ожидается, будет готова к эксплуатации к концу 2028 года.