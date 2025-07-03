Глава Минобороны Италии заявил о «растущей российской угрозе»
В течение следующих пяти лет Россия может стать прямой угрозой для НАТО, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, выступая перед законодателями по итогам саммита НАТО в Гааге, передает Reuters.
«Союзники разделяют обеспокоенность по поводу растущей угрозы со стороны России. Нет никаких признаков того, что российское производство будет переориентировано на гражданские цели, даже в случае прекращения огня», — сказал Крозетто.
Крозетто также прокомментировал решение стран — членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Он отметил, что Италия уже предусмотрела определенные бюджетные ассигнования и не планирует перенаправлять ресурсы из здравоохранения или пенсионного обеспечения.
Тезис о том, что Россия может напасть на НАТО, начал активно обсуждаться европейскими чиновниками в преддверии саммита альянса в Гааге, который прошел 24–25 июня. При этом генсек НАТО Марк Рютте еще в январе заявил, что через четыре-пять лет странам Европы придется учить русский язык, если они существенно не нарастят расходы на оборону. По оценкам Bloomberg, ущерб от гипотетического конфликта России и НАТО для мировой экономики может составить $1,5 трлн за первый год.
В Кремле отмечали, что НАТО надо было показать Россию в виде монстра именно для того, чтобы мотивировать страны согласиться на увеличение расходов на оборону с нынешних 2 до 5% ВВП. Президент России Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью».
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