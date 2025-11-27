WSJ узнал о секретном плане Германии на случай войны с Россией
Группа высокопоставленных немецких офицеров подготовила секретный план войны с Россией, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Документ, разработка которого началась около двух с половиной лет назад, состоит из 1200 страниц и подробно описывает, как около 800 тыс. военнослужащих Германии, США и других стран НАТО буду переброшены к линии фронта на востоке. В рамках маршрута перечислены порты, реки, трассы и железные дороги, а также указаны способы снабжения и защиты военных в пути, отмечает издание.
План, по задумке его авторов, затрагивает все аспекты общественной жизни: это стирание границы между гражданской и военной сферами «знаменует собой возврат к мышлению времен холодной войны», но с учетом новых угроз и препятствий — от ветхой инфраструктуры Германии до «неадекватного законодательства» и меньшей численности армии.
«Цель состоит в том, чтобы предотвратить войну, дав понять нашим врагам, что, если они нападут на нас, то не добьются успеха», — сказал неназванный высокопоставленный офицер, один из первых авторов плана.
Масштаб необходимых изменений в Германии был продемонстрирован во время учений этой осенью, пишет WSJ. Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall разбил полевой лагерь на 500 солдат, оборудованный казармами, заправочными станциями, кухней, системой наблюдения с применением дронов и вооруженной охраной, «проверенной на наличие российского и китайского влияния». Лагерь построили за 14 дней и демонтировали за семь.
Проведенная операция выявила ряд недостатков, в том числе с логистикой и перевозкой солдат. В статье приводится конкретный пример, когда была зафиксирована необходимость изменить расположение светофора, чтобы уменьшить пробки, возникающие при движении колонн военной техники. Всё это учитывается в плане, в настоящее время готовится его вторая версия, указано в статье.
Среди самых серьезных препятствий, с которыми сталкиваются авторы документа — сложные правила закупок, обременительные законы о защите данных и другие нормативные акты, «принятые в более мирную эпоху». Выполнение плана требует «перестройки менталитета, стирания привычек, выработанных почти целым поколением», говорится в материале.
«Мы должны вернуть людей с пенсии, чтобы они рассказали нам, как мы это делали тогда», — говорит заместитель министра обороны Германии Нильс Шмид.
Как отмечается в статье, так называемая «инфраструктура двойного назначения» была нормой в Германии в годы холодной войны, но после ее завершения построенные туннели и мосты часто оказывались слишком узкими и непрочными для прохождения военной техники.
Но и инфраструктура времен холодной войны не всегда пригодна к использованию: по оценке немецких властей: 20% магистралей и более четверти мостов нуждаются в ремонте. Кроме того, порты на Северном и Балтийских морях требуют модернизации, стоимость которой оценивается в €15 млрд. Все эти проблемы ограничат свободу передвижения военных в случае войны. «Узкие места» на карте — один из самых тщательно охраняемых секретов плана, пишет издание.
Что касается трудностей из-за законодательства, то в настоящее время дроны, приобретенные немецкой армией, не могут летать над населенными пунктами. Кроме того, беспилотники должны быть оснащены габаритными огнями, что «сводит на нет всю эффективность в военных условиях».
Хотя в разговоре с WSJ неназванный соавтор плана с оптимизмом смотрит на прогресс в разработке документа и говорит, что в 2023-м они начинали с чистого лица, самой большой неопределенностью называется то количество времени, которое есть у военных. Россия, приводится в материале оценка немецких официальных лиц, «будет готова напасть на НАТО в 2029 году», но, как пишет WSJ, с учетом диверсий и появлений дронов в воздушном пространстве европейских стран «она может готовиться к более раннему нападению».
Заявления о планах России напасть на НАТО — выдумка, заявлял президент Владимир Путин в 2024 году. «Эта легенда, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО — это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», — повторял он свою позицию в 2025-м.
Глава государства заявлял, что «не мы агрессивны, а Запад». На фоне риторики «якобы о мнимой агрессивности России» на Западе «начинают вооружаться», увеличивают военные расходы — это тоже признак агрессивности, отмечал президент.
В Кремле опровергали причастность к диверсиям в Европе, называя такие обвинения беспочвенными. Москва также отвергла, что связана с нарушением воздушного пространства стран ЕС беспилотниками.
