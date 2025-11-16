Орбан объяснил, почему Россия не нападет на Европу

НАТО и остальные партнеры Украины гораздо сильнее России, а также превосходят ее экономически и по количество населения, и потому нет оснований опасаться атаки, считает Орбан

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Евросоюз и НАТО намного мощнее России в военном и экономическом плане, так что опасения насчет рисков нападения Москвы являются нелепыми, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера. Запись опубликована на YouTube.

«В Европейском союзе проживает более 400 млн человек, у России 140 [млн] или что-то в этом роде. Наш ВВП летит в небеса, Россия в упадке. Если сложить военный потенциал 27 стран Европейского союза, то мы намного сильнее россиян. Россияне не могут оккупировать территории Украины более трех лет», — сказал Орбан.

Если НАТО задействует все свои возможности, финансовой и военной мощи будет уже достаточно, продолжил он, а страны формата «Рамштайн» в совокупности «еще сильнее».

Формат «Рамштайн», или Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group — UDCG), — международная коалиция, в рамках которой координируется предоставление Украине военной помощи. Назван в честь немецкой авиабазы Рамштайн, где в апреле 2022 года прошла первая встреча группы. В нее входят 32 члена НАТО и 24 страны, не входящие в альянс (Австрия, Австралия, Новая Зеландия, Тунис, Ирландия и другие).

Орбан выразил твердое убеждение, что в случае нарастания эскалации со стороны Европы, Россия может перейти к использованию ядерного оружия. «Если ядерная держава проигрывает обычную войну, я абсолютно уверен, что независимо о какой бы стране мы ни говорили, ядерный риск возникает немедленно», — пояснил премьер Венгрии.

По его мнению, не следует «нагнетать обстановку», демонстрируя превосходство на поле боя. «Именно этого хотят немцы, больше демонстрации силы на передовой. Нет, нет, нет. Не делай этого. Я считаю, что это чревато риском эскалации и Третьей мировой войны. Мы должны продемонстрировать свою силу за столом переговоров, а не на линии фронта», — уверен Орбан.

Летом Орбан заявил, что русские «понимают только язык силы», а Европа сейчас находится в слабой позиции, в связи с чем ей нужна помощь США. «Она не может одолеть Украину, а значит, не может и по-настоящему атаковать НАТО», — заключил он тогда же. «Обожаю, когда он использует мои аргументы», — усмехнулся стоящий рядом польский премьер Дональд Туск.

Президент России Владимир Путин в мае заявлял, что примирение с Украиной неизбежно. По его словам, «это вопрос времени». Он также уверен, что Россия одержит победу. В декабре 2023 года Путин подчеркивал, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.