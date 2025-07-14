Писториус заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны

Германия готова ответить, «если сдерживание не сработает и Россия нападет», сказал глава Минобороны. Путин заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов» воевать со странами НАТО

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Немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус Financial Times.

«Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, то делать это можно только с позиции силы», — сказал глава Минобороны.

Это нужно «не для того, чтобы кого-то запугать, а чтобы дать понять: мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабы или не сможем себя защитить», объяснил он.

По словам министра, британцы, американцы и французы защищали восточный фланг. «А сегодня восточный фланг — это Литва, страны Балтии и Польша, и мы должны внести свой вклад», — подчеркнул Писториус.

Он заявил, что Германия готова ответить, «если сдерживание не сработает и Россия нападет». «Но я бы вам посоветовал просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады. Они прекрасно знают свою работу», — заключил министр.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Осенью прошлого года Писториус в ходе выступления в парламенте Литвы выразил готовность немецких вооруженных сил стать главной опорой сдерживания России в Европе. «Мы осознаем свою ответственность как центрального логистического узла в Европе, обеспечивая возможность быстрой переброски войск из Атлантики на восточный фланг в случае необходимости», — заявил тогда он. Весной этого года в Литве была развернута на постоянной основе бригада ВС Германии для укрепления восточного фланга НАТО.

Летом 2024 года Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны. Так, в случае обострения ситуации на восточном фланге НАТО, из Нидерландов, Бельгии и ФРГ придется перебросить 800 тыс. солдат в течение нескольких месяцев и 200 тыс. единиц техники. Ключевую роль в этом будет играть автомагистраль А2, протянувшаяся от города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия до кольцевой автодороги Берлина, писали издания. По их данным, главной задачей Германии станет обеспечение развертывания и снабжения топливом, продовольствием и медикаментами натовских войск.

В июне глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль утверждал, что Россия хочет «вышвырнуть» США из Европы любыми средствами. «Достаточно послать маленьких зеленых человечков в Эстонию, чтобы якобы защитить угнетенные русские меньшинства», — убежден он. По его словам, разведка не ожидает, что «большие танковые армии двинутся с востока на запад», но видит, что в Москве «есть люди, которые больше не верят, что статья 5 НАТО (она гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. — РБК) работает». «И они хотели бы проверить ее», — считает Каль. Летом прошлого года Писториус говорил, что бундесвер должен быть готов к войне к 2029 году. О необходимости быть готовыми к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет заявлял и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Президент России Владимир Путин утверждал, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами альянса. «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — заявлял он.