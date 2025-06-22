НАТО согласовало повышение расходов на оборону в течение десяти лет
Представители стран НАТО согласовали заявление, в котором договорились достичь цели в направлении 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году, пишет Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов.
Этого уровня страны НАТО достигнут за счет увеличения основных расходов на оборону с 2 до 3,5% и дополнительных трат, например, на кибербезопасность или модернизацию дорог и мостов.
Решение было согласовано всеми странами альянса, но официально будет принято лишь после одобрения лидерами государств на встрече в рамках саммита НАТО, которая состоится 25 июня.
Нынешний целевой показатель расходов стран альянса на оборону — 2% от ВВП. Пока ни одна страна НАТО не достигла отметки 5% от ВВП. Сейчас по этому показателю лидирует Польша с 4,1% по итогам 2024 года, в пятерке лидеров также Эстония (3,4%), США (3,3%), Латвия (3,1%), Греция (3%) и Литва (2,8%). Власти Латвии и Литвы намерены достичь или превзойти 5-процентный таргет в течение следующих двух лет. Меньше всех в 2024 году потратила Испания (1,2% от ВВП).
США добиваются повышения трат на оборону от членов НАТО. В мае госсекретарь Марко Рубио заверил, что все страны до июньского саммита согласятся на повышение военных расходов до 5% до 2035 года.
Как отмечает Reuters, решение удалось принять после преодоления возражений Испании. Ее нежелание подписывать общее заявление грозила сорвать саммит, отмечало агентство.
Со слов источников Reuters, испанский премьер Педро Санчес попросил генсека альянса Марка Рютте о «более гибкой формуле», которая бы сделала достижение целевого показателя необязательным условием или позволила Мадриду не достичь его. Политик в письме Рютте назвал намерения блока неразумными и контрпродуктивными, а также добавил: «Каждое правительство имеет законное право решать, готовы ли они пойти на эти жертвы. Как суверенный союзник, мы предпочитаем этого не делать».
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