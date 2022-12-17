Шольц призвал не дать «оборваться нити» переговоров с Россией при разногласиях по Украине

«Обрывать нить» не стоит даже с учетом разногласий Москвы и Запада по Украине, считает Шольц. В Кремле говорили, что вести переговоры с Киевом без Запада нецелесообразно, так как тот направляет украинским властям «директивы»

Олаф Шольц (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Несмотря на разногласия между Россией и странами Запада по ситуации на Украине, важно не дать «оборваться нити» переговоров с Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — сказал канцлер.

В начале декабря Шольц созвонился с президентом России Владимиром Путиным и призвал его к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, «которое включало бы вывод российских войск». Путин в ходе разговора с Шольцем объяснил удары по «определенным целям на территории Украины» ответной реакцией на провокации Киева в отношении российской инфраструктуры, в том числе взрыв на Крымском мосту.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. О ней объявил президент страны Владимир Путин. Он назвал целями спецоперации демилитаризацию и «денацификацию» Украины и ликвидацию антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает стране. «На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию», — говорил президент России.

Страны Запада в ответ на спецоперацию ввели против Москвы санкции и начали поставлять Украине вооружения. Российская сторона сочла санкции незаконными, снабжение оружием Киева российские власти критикуют.

Путин подчеркивал, что к спецоперации привели «планы НАТО по расширению за счет Украины» и «кровавый антигосударственный переворот» в этой стране в 2014 году. «Войну в Донбассе, на Украине» развязал «коллективный Запад», который «организовал и поддержал на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году», а затем «поощрял и оправдывал геноцид в отношении людей в Донбассе», говорил он.

В Белом доме не раз говорили, что придерживаются политики открытых дверей в отношении стран, которые хотят вступить в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на предложение Путина юридически закрепить отказ НАТО от расширения на восток заявил, что блок сам будет решать вопрос о вступлении в него Украины, а у России нет права вето в этом вопросе.

«Без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он высказывал мнение, что западные государства направляют Киеву «директивы», которые тот «скрупулезно» выполняет. Президент США Джо Байден позднее сказал, что готов к переговорам с российским коллегой, если Путин продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что решение о начале переговоров должны принимать украинские власти.