Шольц призвал Путина к дипломатическому решению конфликта на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 16:04
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 16:40
«Дождь» уволил журналиста за слова о помощи российским военным Политика, 16:37
СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Политика, 16:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:35
Вучич заявил, что в Сербии пресекли случаи обхода санкций против России Политика, 16:29
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 16:29
Норвежские лыжники заняли 9 из 10 первых мест в гонке Кубка мира Спорт, 16:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин потребовал оказать всестороннюю поддержку раненым военным Политика, 16:19
Насколько российские нефтяники готовы к эмбарго Pro, 16:17
Балицкий назвал фейком сообщения о захвате ВСУ города Пологи Политика, 16:16
Врио главы Запорожья заявил об ударе ВСУ по трансформатору в Токмаке Политика, 16:15
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 16:06
В Крыму главу футбольного клуба задержали за поведение болельщиков Спорт, 16:02
Криптомошенники в шесть раз увеличили активность на YouTube Крипто, 15:51
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц призвал Путина к дипломатическому решению конфликта на Украине

Шольц призвал Путина к дипломатическому решению конфликта на Украине и выводу войск
Канцлер подтвердил готовность Германии поддерживать обороноспособность Украины
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского президента найти дипломатическое решение конфликта на Украине, «которое включало бы вывод российских войск».

Отчет о телефонном разговоре опубликован на сайте канцлера. В нем говорится, что разговор двух лидеров продолжался около часа.

«Шольц, в частности, осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре на Украине и подчеркнул решимость Германии поддержать Украину в обеспечении ее обороноспособности против российской агрессии», — говорится в сообщении.

«Канцлер Германии призвал президента России к скорейшему поиску дипломатического решения, которое включало бы вывод российских войск», — отметили в пресс-службе главы правительства Германии.

Ранее сообщение об этом телефонном разговоре было опубликовано на сайте Кремля. В нем говорилось, что Путин объяснил Шольцу причину ударов по объектам на Украине. «Российские Вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — говорилось в сообщении.

Политику Запада Путин назвал деструктивной, поскольку накачивание Украины оружием и предоставление ей финансовой поддержки приводит к тому, что Киев «напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров». «Президент России призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий», — сообщила пресс-служба Кремля.

Читайте на РБК Pro
Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
Какими бывают когнитивные искажения и всегда ли стоит с ними бороться
Кран потек: приведет ли обвал цен на нефть к «тощим годам» в России
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги

Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Украиной, однако с учетом сложившихся в зоне СВО реалий. Киевские власти отвергают любую возможность переговоров до восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

Страны Запада, которые поддерживают Украину, официально заявляют, что Киев должен сам решать, на какие уступки он готов пойти и на каких условиях начинать переговоры о мире.

24 февраля, когда Путин объявил военную операцию, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида».

27 октября во время выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин сказал, что после государственного переворота на Украине Москве ничего не оставалось, кроме как помочь людям Донбасса. «Мы, что ли, совершили там [на Украине] госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали. <...> План был, и цель [СВО] одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», — заявил президент.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Олаф Шольц Владимир Путин Кремль телефонный разговор
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Путин объяснил Шольцу причины ракетных ударов по объектам на Украине
Политика
Шольц признал дефицит боеприпасов в бундесвере
Политика
Шольц заявил, что Путин во время последней встречи переходил на немецкий
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter