Шольц призвал Путина к дипломатическому решению конфликта на Украине

Канцлер подтвердил готовность Германии поддерживать обороноспособность Украины

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского президента найти дипломатическое решение конфликта на Украине, «которое включало бы вывод российских войск».

Отчет о телефонном разговоре опубликован на сайте канцлера. В нем говорится, что разговор двух лидеров продолжался около часа.

«Шольц, в частности, осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре на Украине и подчеркнул решимость Германии поддержать Украину в обеспечении ее обороноспособности против российской агрессии», — говорится в сообщении.

«Канцлер Германии призвал президента России к скорейшему поиску дипломатического решения, которое включало бы вывод российских войск», — отметили в пресс-службе главы правительства Германии.

Ранее сообщение об этом телефонном разговоре было опубликовано на сайте Кремля. В нем говорилось, что Путин объяснил Шольцу причину ударов по объектам на Украине. «Российские Вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — говорилось в сообщении.

Политику Запада Путин назвал деструктивной, поскольку накачивание Украины оружием и предоставление ей финансовой поддержки приводит к тому, что Киев «напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров». «Президент России призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий», — сообщила пресс-служба Кремля.

Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Украиной, однако с учетом сложившихся в зоне СВО реалий. Киевские власти отвергают любую возможность переговоров до восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

Страны Запада, которые поддерживают Украину, официально заявляют, что Киев должен сам решать, на какие уступки он готов пойти и на каких условиях начинать переговоры о мире.

24 февраля, когда Путин объявил военную операцию, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида».

27 октября во время выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин сказал, что после государственного переворота на Украине Москве ничего не оставалось, кроме как помочь людям Донбасса. «Мы, что ли, совершили там [на Украине] госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали. <...> План был, и цель [СВО] одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», — заявил президент.