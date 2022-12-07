Путин заявил, что «война была начата не нами»

Путин заявил, что «войну в Донбассе» начали пришедшие к власти на Украине в 2014 году

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Военные действия в Донбассе начала не Россия, а политики, которые пришли к власти на Украине в 2014 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), трансляцию вел РБК.

«Война была начата <...> не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине она была начата украинскими властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления людей, проживающих на Донбассе», — сказал он.

Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он назвал ее целями демилитаризацию и «денацификацию» Украины, а также «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Путин в июле сказал, что «войну в Донбассе, на Украине» развязал «коллективный Запад», который «организовал и поддержал на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году», а затем «поощрял и оправдывал геноцид в отношении людей в Донбассе». В конце октября он вновь заявил, что к конфликту на Украине привел «антигосударственный переворот» 2014 года, а действия России только ускорили некоторые «неизбежные процессы».

На встрече с членами СПЧ Путин напомнил, что в 2014 году «министры иностранных дел» Польши, Франции и Германии «в качестве гарантов мирного развития событий» подписали в Киеве соглашение с действующей властью и оппозицией об урегулировании политического кризиса.

«Когда был совершен госпереворот, <...> эти гаранты забыли о том, что они гаранты. Они должны были вернуть все в правовое поле и всех призывать к проведению всеобщих выборов и решению этого кризиса внутриполитического мирным путем. <...> После этого начались боевые действия на Донбассе», — объяснил свою точку зрения президент.