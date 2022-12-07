Путин заявил, что «война была начата не нами»
Военные действия в Донбассе начала не Россия, а политики, которые пришли к власти на Украине в 2014 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ), трансляцию вел РБК.
«Война была начата <...> не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине она была начата украинскими властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления людей, проживающих на Донбассе», — сказал он.
Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он назвал ее целями демилитаризацию и «денацификацию» Украины, а также «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Путин в июле сказал, что «войну в Донбассе, на Украине» развязал «коллективный Запад», который «организовал и поддержал на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году», а затем «поощрял и оправдывал геноцид в отношении людей в Донбассе». В конце октября он вновь заявил, что к конфликту на Украине привел «антигосударственный переворот» 2014 года, а действия России только ускорили некоторые «неизбежные процессы».
На встрече с членами СПЧ Путин напомнил, что в 2014 году «министры иностранных дел» Польши, Франции и Германии «в качестве гарантов мирного развития событий» подписали в Киеве соглашение с действующей властью и оппозицией об урегулировании политического кризиса.
«Когда был совершен госпереворот, <...> эти гаранты забыли о том, что они гаранты. Они должны были вернуть все в правовое поле и всех призывать к проведению всеобщих выборов и решению этого кризиса внутриполитического мирным путем. <...> После этого начались боевые действия на Донбассе», — объяснил свою точку зрения президент.
Речь идет о соглашении о выходе из политического кризиса, которое занимавший тогда пост президента Украины Виктор Янукович подписал с лидерами украинской оппозиции 21 февраля 2014 года. Оно предусматривало проведение внеочередных президентских выборов до декабря 2014 года и возвращение к Конституции 2004 года. Представители власти и оппозиция договорились в течение десяти дней сформировать «правительство национального единства». Кроме того, в стране должна была начаться конституционная реформа, подразумевающая переход к парламентско-президентской форме правления.
При подписании документа присутствовали главы МИД Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также глава департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье.
На следующий день, 22 февраля 2014 года, Верховная рада приняла постановление «О самоустранении Президента Украины Виктора Януковича от выполнения конституционных полномочий», хотя тот говорил, что не собирается уходить в отставку. Внеочередные президентские выборы назначили на 25 мая. Исполняющим обязанности главы государства стал Александр Турчинов.